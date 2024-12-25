Из-за ночной атаки россиян на Днепропетровщине погиб человек – ОВА
Среда, 25 декабря 2024, 10:51
Из-за атаки российских оккупантов на энергетику Украины в ночь на 25 декабря на Днепропетровщине погиб человек.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек".
Реклама:
Детали: Сейчас во всех областях страны, кроме прифронтовых, отбой воздушной тревоги.
По словам Лысака, в Днепре, кроме инфраструктуры, повреждено админздание. Разбиты окна в девятиэтажке. Изуродован также частный дом. Одна хозяйственная постройка загорелась. Чрезвычайники уже потушили огонь.
Глава ОГА сообщил, что рядом с людьми представители всех служб и благотворители. Они предоставляют необходимые материалы, чтобы временно закрыть побитое.
РЕКЛАМА:
Напомним:
- Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты осуществляют массированную атаку на энергетическую систему Украины.
- Российские оккупанты во время атаки 25 декабря ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.
- Во время массированной атаки оккупантов на энергетику Украины россияне ударили по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения.
- Известно о звуках взрывов в Днепре, Кривом Роге, городе Самар и Каменское.