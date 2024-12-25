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Из-за ночной атаки россиян на Днепропетровщине погиб человек – ОВА

Алена МазуренкоСреда, 25 декабря 2024, 10:51
Из-за ночной атаки россиян на Днепропетровщине погиб человек – ОВА
фото: ГСЧС

Из-за атаки российских оккупантов на энергетику Украины в ночь на 25 декабря на Днепропетровщине погиб человек.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек".

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Детали: Сейчас во всех областях страны, кроме прифронтовых, отбой воздушной тревоги.

По словам Лысака, в Днепре, кроме инфраструктуры, повреждено админздание. Разбиты окна в девятиэтажке. Изуродован также частный дом. Одна хозяйственная постройка загорелась. Чрезвычайники уже потушили огонь.

Глава ОГА сообщил, что рядом с людьми представители всех служб и благотворители. Они предоставляют необходимые материалы, чтобы временно закрыть побитое.

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фото: Глава ОВА Сергей Лысак в соцсетях

Напомним:

  • Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты осуществляют массированную атаку на энергетическую систему Украины.
  • Российские оккупанты во время атаки 25 декабря ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.
  • Во время массированной атаки оккупантов на энергетику Украины россияне ударили по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения.
  • Известно о звуках взрывов в Днепре, Кривом Роге, городе Самар и Каменское.

ракетный ударДнепропетровская областьвойнаэнергетика
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