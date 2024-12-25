Из-за ночной атаки россиян на Днепропетровщине погиб человек – ОВА

Из-за атаки российских оккупантов на энергетику Украины в ночь на 25 декабря на Днепропетровщине погиб человек.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек".

Реклама:

Детали: Сейчас во всех областях страны, кроме прифронтовых, отбой воздушной тревоги.

По словам Лысака, в Днепре, кроме инфраструктуры, повреждено админздание. Разбиты окна в девятиэтажке. Изуродован также частный дом. Одна хозяйственная постройка загорелась. Чрезвычайники уже потушили огонь.

Глава ОГА сообщил, что рядом с людьми представители всех служб и благотворители. Они предоставляют необходимые материалы, чтобы временно закрыть побитое.

РЕКЛАМА:

фото: Глава ОВА Сергей Лысак в соцсетях

Напомним: