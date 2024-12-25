ЗСУ: Росіяни намагаються прорватись у Покровськ з флангів, у місті їх поки немає
Росіяни намагаються прорватись до Покровська через фланги та оточити місто, використовуючи переважаючі сили та з'єднання трьох армій.
Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону
Пряма мова Трегубов: "Російські окупанти кидають вперед (на Покровськ - ред.) всі наявні сили та намагаються прорвати українську оборону. Проте, боїв у місті та на його околицях поки немає".
Деталі: Речник наголосив, що ворожих ДРГ у місті та на його підступах немає. Водночас росіяни намагаються оточити місто з лівого та правого флангів.
Трегубов також зазначив, що окупанти уникають фронтальних боїв і планують закріпитися на околицях Покровська, оскільки бої в самому місті є надзвичайно складними.
Передісторія:
- Аналітики Інституту вивчення війни 8 грудня писали у своєму звіті, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.
- Через російське вторгнення та загострення ситуації у Покровську на Донеччині 12 грудня припинили подачу природного газу для населення.
- Також аналітики повідомили, що окупанти 12 грудня перебували за шість кілометрів від Покровська.