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ЗСУ: Росіяни намагаються прорватись у Покровськ з флангів, у місті їх поки немає

Українська правдаСереда, 25 грудня 2024, 17:14
ЗСУ: Росіяни намагаються прорватись у Покровськ з флангів, у місті їх поки немає
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Росіяни намагаються прорватись до Покровська через фланги та оточити місто, використовуючи переважаючі сили та з'єднання трьох армій.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону

Пряма мова Трегубов: "Російські окупанти кидають вперед (на Покровськ - ред.) всі наявні сили та намагаються прорвати українську оборону. Проте, боїв у місті та на його околицях поки немає". 

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Деталі: Речник наголосив, що ворожих ДРГ у місті та на його підступах немає. Водночас росіяни намагаються оточити місто з лівого та правого флангів.

Трегубов також зазначив, що окупанти уникають фронтальних боїв і планують закріпитися на околицях Покровська, оскільки бої в самому місті є надзвичайно складними.

Передісторія:

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  • Аналітики Інституту вивчення війни 8 грудня писали у своєму звіті, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.
  • Через російське вторгнення та загострення ситуації у Покровську на Донеччині 12 грудня припинили подачу природного газу для населення.
  • Також аналітики повідомили, що окупанти 12 грудня перебували за шість кілометрів від Покровська.

Донецька область
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