ЗСУ: Росіяни намагаються прорватись у Покровськ з флангів, у місті їх поки немає

Росіяни намагаються прорватись до Покровська через фланги та оточити місто, використовуючи переважаючі сили та з'єднання трьох армій.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону

Пряма мова Трегубов: "Російські окупанти кидають вперед (на Покровськ - ред.) всі наявні сили та намагаються прорвати українську оборону. Проте, боїв у місті та на його околицях поки немає".

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Деталі: Речник наголосив, що ворожих ДРГ у місті та на його підступах немає. Водночас росіяни намагаються оточити місто з лівого та правого флангів.

Трегубов також зазначив, що окупанти уникають фронтальних боїв і планують закріпитися на околицях Покровська, оскільки бої в самому місті є надзвичайно складними.

Передісторія:

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