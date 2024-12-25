ВСУ: Россияне пытаются прорваться в Покровск с флангов, в городе их пока нет
Россияне пытаются прорваться в Покровск через фланги и окружить город, используя превосходящие силы и соединения трех армий.
Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона
Прямая речь Трегубова: "Российские оккупанты бросают вперед (на Покровск - ред.) все имеющиеся силы и пытаются прорвать украинскую оборону. Однако, боев в городе и в его окрестностях пока нет".
Детали: Спикер подчеркнул, что вражеских ДРГ в городе и на его подступах нет. В то же время россияне пытаются окружить город с левого и правого флангов.
Трегубов также отметил, что оккупанты избегают фронтальных боев и планируют закрепиться в окрестностях Покровска, поскольку бои в самом городе чрезвычайно сложны.
Предыстория:
- Аналитики Института изучения войны 8 декабря писали в своем отчете, что Кремль, вероятно, продолжит свои попытки захватить город Покровск Донецкой области, несмотря на значительные человеческие и материальные потери.
- Из-за российского вторжения и обострения ситуации в Покровске Донецкой области 12 декабря прекратили подачу природного газа для населения.
- Также аналитики сообщили, что оккупанты 12 декабря находились в шести километрах от Покровска.