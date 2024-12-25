ВСУ: Россияне пытаются прорваться в Покровск с флангов, в городе их пока нет

Россияне пытаются прорваться в Покровск через фланги и окружить город, используя превосходящие силы и соединения трех армий.

Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона

Прямая речь Трегубова: "Российские оккупанты бросают вперед (на Покровск - ред.) все имеющиеся силы и пытаются прорвать украинскую оборону. Однако, боев в городе и в его окрестностях пока нет".

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Детали: Спикер подчеркнул, что вражеских ДРГ в городе и на его подступах нет. В то же время россияне пытаются окружить город с левого и правого флангов.

Трегубов также отметил, что оккупанты избегают фронтальных боев и планируют закрепиться в окрестностях Покровска, поскольку бои в самом городе чрезвычайно сложны.

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