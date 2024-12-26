У Сирії лояльні до Асада сили вбили 14 і поранили 10 поліцейських – ЗМІ

У Сирії 14 співробітників поліції були вбиті і 10 поранені в "засідці", влаштованій силами, лояльними до поваленого режиму Башара Асада.

Джерело: Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Сирії

Деталі: За повідомленням видання, це сталося в сільській місцевості Тартуса.

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Перехідна адміністрація повідомила про інцидент у той час, коли демонстрації і нічна комендантська година в інших місцях ознаменували собою наймасовіші заворушення з моменту повалення Асада більше двох тижнів тому.

Новий міністр внутрішніх справ Сирії повідомив про вбивство 14 поліцейських і поранення 10, як він вказав, "залишками" режиму Асада в Тартусі, пообіцявши розправитися з "будь-ким, хто наважиться підірвати безпеку Сирії або поставити під загрозу життя її громадян".

Раніше сирійська поліція ввела нічну комендантську годину в місті Хомс, як повідомили державні ЗМІ, після заворушень, пов'язаних з демонстраціями, які, за словами жителів, очолювали члени мусульманських релігійних громад алавітів і шиїтів, що належать до меншин.

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