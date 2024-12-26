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У Сирії лояльні до Асада сили вбили 14 і поранили 10 поліцейських – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 26 грудня 2024, 06:40
У Сирії лояльні до Асада сили вбили 14 і поранили 10 поліцейських – ЗМІ
ілюстративне фото: Getty Images

У Сирії 14 співробітників поліції були вбиті і 10 поранені в "засідці", влаштованій силами, лояльними до поваленого режиму Башара Асада.

Джерело: Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Сирії

Деталі: За повідомленням видання, це сталося в сільській місцевості Тартуса.

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Перехідна адміністрація повідомила про інцидент у той час, коли демонстрації і нічна комендантська година в інших місцях ознаменували собою наймасовіші заворушення з моменту повалення Асада більше двох тижнів тому.

Новий міністр внутрішніх справ Сирії повідомив про вбивство 14 поліцейських і поранення 10, як він вказав, "залишками" режиму Асада в Тартусі, пообіцявши розправитися з "будь-ким, хто наважиться підірвати безпеку Сирії або поставити під загрозу життя її громадян".

Раніше сирійська поліція ввела нічну комендантську годину в місті Хомс, як повідомили державні ЗМІ, після заворушень, пов'язаних з демонстраціями, які, за словами жителів, очолювали члени мусульманських релігійних громад алавітів і шиїтів, що належать до меншин.

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Нагадаємо:

  • Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 53 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни. 
  • Голова Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Хаді Аль-Бахра заявив про плани сформувати цивільний уряд після повалення режиму президента Башара Асада.
  • Новим тимчасовим прем'єр-міністром Сирії став Мухаммед аль-Башир.
  • Російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
  • 16 грудня The Wall Street Journal зазначила, що після падіння режиму президента Сирії Башара Асада розпочалося "полювання" за статками його родини, які ті накопичували протягом півстоліття авторитарного правління. За оцінками, їхні активи можуть сягати 12 мільярдів доларів, накопичених за півстоліття диктаторського правління.
  • Financial Times повідомило, що після переговорів із новим керівництвом Сирії, Росія вивезла із регіону Дамаска щонайменше 400 солдатів. Представник "Хайат Тахрір аш-Шам" розповів, що ведуться переговори про евакуацію більшої кількості солдатів по всій Сирії.

Сирія
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