В Сирии лояльные к Асаду силы убили 14 и ранили 10 полицейских – СМИ
В Сирии 14 сотрудников полиции были убиты и 10 ранены в "засаде", устроенной силами, лояльными к свергнутому режиму Башара Асада.
Источник: Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Сирии
Детали: По сообщению издания, это произошло в сельской местности Тартуса.
Переходная администрация сообщила об инциденте в то время, когда демонстрации и ночной комендантский час в других местах ознаменовали собой самые массовые беспорядки с момента свержения Асада более двух недель назад.
Новый министр внутренних дел Сирии сообщил об убийстве 14 полицейских и ранении 10, как он указал, "остатками" режима Асада в Тартусе, пообещав расправиться с "любым, кто осмелится подорвать безопасность Сирии или поставить под угрозу жизни ее граждан".
Ранее сирийская полиция ввела ночной комендантский час в городе Хомс, как сообщили государственные СМИ, после беспорядков, связанных с демонстрациями, которые, по словам жителей, возглавляли члены мусульманских религиозных общин алавитов и шиитов, принадлежащих к меньшинствам.
Напомним:
- Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны.
- Председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади Аль-Бахра заявил о планах сформировать гражданское правительство после свержения режима президента Башара Асада.
- Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир.
- Российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
- 16 декабря The Wall Street Journal отметила, что после падения режима президента Сирии Башара Асада началась "охота" за состоянием его семьи, которые те накапливали в течение полувека авторитарного правления. По оценкам, их активы могут достигать 12 миллиардов долларов, накопленных за полвека диктаторского правления.
- Financial Times сообщило, что после переговоров с новым руководством Сирии, Россия вывезла из региона Дамаска по меньшей мере 400 солдат. Представитель "Хайат Тахрир аш-Шам" рассказал, что ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей Сирии.