В Сирии лояльные к Асаду силы убили 14 и ранили 10 полицейских – СМИ

В Сирии 14 сотрудников полиции были убиты и 10 ранены в "засаде", устроенной силами, лояльными к свергнутому режиму Башара Асада.

Источник: Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Сирии

Детали: По сообщению издания, это произошло в сельской местности Тартуса.

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Переходная администрация сообщила об инциденте в то время, когда демонстрации и ночной комендантский час в других местах ознаменовали собой самые массовые беспорядки с момента свержения Асада более двух недель назад.

Новый министр внутренних дел Сирии сообщил об убийстве 14 полицейских и ранении 10, как он указал, "остатками" режима Асада в Тартусе, пообещав расправиться с "любым, кто осмелится подорвать безопасность Сирии или поставить под угрозу жизни ее граждан".

Ранее сирийская полиция ввела ночной комендантский час в городе Хомс, как сообщили государственные СМИ, после беспорядков, связанных с демонстрациями, которые, по словам жителей, возглавляли члены мусульманских религиозных общин алавитов и шиитов, принадлежащих к меньшинствам.

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Напомним: