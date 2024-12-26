Українським військовим здався в полон громадянин Єгипту, який воював за РФ
Бійці 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового походу взяли у полон громадянина Єгипту після відбиття чергового штурму окупантів поблизу Торецька.
Джерело: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу
Дослівно: "Користуючись туманною погодою, група окупантів зуміла пробратися до наших позицій, проте їх тут же шквальним вогнем зустріли піхотинці 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр".
Деталі: За словами українських захисників, під час одного з російських штурмів, використовуючи всі наявні засоби ураження противника, вдалося ліквідувати майже всіх окупантів. Вижив лише один, який вирішив здатися в полон. З’ясувалося, що це громадянин Єгипту, якого Росія завербувала до свого війська. Через це українцям довелося пояснювати йому все мовою жестів.
Решта окупантів були знищені: деякі з них намагалися втекти або прикидатися мертвими, але всіх їх "вполювали" пілоти Батальйону безпілотних систем та підрозділу Kurt&Company.
Передісторія:
- Центр нацспротиву у жовтні 2023 року повідомляв, що росіяни масово вербують найманців із Куби для війни проти України, надалі залучаючи іноземців на східній лінії фронту.
- У лютому ЗМІ повідомляли, що Росія обманом змушує сирійців, які навіть не говорять російською, підписувати контракти з Міноборони РФ, надаючи їм натомість російські паспорти.
- Пізніше Центр національного спротиву встановив особи низки найманців із Близького сходу, які воюють проти України на боці росіян.