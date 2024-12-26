Украинским военным сдался в плен гражданин Египта, который воевал за РФ

Бойцы 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода взяли в плен гражданина Египта после отражения очередного штурма оккупантов вблизи Торецка.

Источник: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода

Дословно: "Пользуясь туманной погодой, группа оккупантов сумела пробраться к нашим позициям, однако их тут же шквальным огнем встретили пехотинцы 2-го механизированного батальона 28-й ОМБр".

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Детали: По словам украинских защитников, во время одного из российских штурмов, используя все имеющиеся средства поражения противника, удалось ликвидировать почти всех оккупантов. Выжил только один, который решил сдаться в плен. Выяснилось, что это гражданин Египта, которого Россия завербовала в свое войско. Поэтому украинцам пришлось объяснять ему все на языке жестов.

Остальные оккупанты были уничтожены: некоторые из них пытались убежать или притворяться мертвыми, но всех их "поймали" пилоты Батальона беспилотных систем и подразделения Kurt&Company.

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