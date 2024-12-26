Самолет, который упал в Казахстане, сбила система ПВО «Панцирь-С», Баку ждет признания России – Reuters

Самолет "Азербайджанских авиалиний", который летел из Баку в Грозный и упал в возле города Актау в Казахстане, сбила российская система ПВО "Панцирь-С", сообщили агентству Reuters источники.

Источник: Reuters

Дословно: "Один из азербайджанских источников, знакомый с азербайджанским расследованием катастрофы, сообщил Reuters, что предварительные результаты показали, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом „Панцирь-С". По словам источника, его связь была парализована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному".

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Детали: По словам источника, никто не утверждает, что это было сделано преднамеренно. "Однако, учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбивании азербайджанского самолета", - сказал источник.

Три других источника подтвердили, что азербайджанское следствие пришло к такому же предварительному выводу. Министерство обороны России не ответило на запрос о комментариях.

По данным Reuters, рейс J2-8243 разбился в огненной после того, как отклонился от курса из южного региона России, где Москва неоднократно использовала системы ПВО против украинских беспилотников.

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Самолет летел из столицы Азербайджана Баку в Грозный, что на юге Чечни, а затем отклонился от курса, пролетев сотни километров над Каспийским морем.

Он разбился на противоположном берегу Каспия после того, как, по словам российского авиационного надзора, произошла аварийная ситуация, которая могла быть вызвана ударом птицы.

Официальные лица не объяснили, почему самолет пересек море. Ближайший российский аэропорт на пути полета самолета, Махачкала, был закрыт в среду утром.

Вице-премьер-министр Казахстана Канат Бозымбаев заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть тезис о том, что самолет сбили российские ПВО.

Отвечая на вопрос о возможности того, что российские средства ПВО сбили самолет, казахстанский транспортный прокурор региона, где упал самолет, сказал, что следствие еще не пришло к окончательному выводу.

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