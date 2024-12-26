Ізраїльська авіакомпанія призупинила польоти до Москви через падіння літака в Казахстані

Ізраїльська авіакомпанія "El Al" призупиняє рейси з Тель-Авіву до Москви через ймовірну причетність Росії до падіння азербайджанського літака Azerbaijan Airlines Embraer 190 у Казахстані.

Джерело: Jerusalem Post

Деталі: "El Al" з наступного тижня призупиняє свою діяльність на маршруті "Тель-Авів – Москва" "на тлі подій у російському повітряному просторі".

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Чиновники пояснюють рішення катастрофою азербайджанського пасажирського літака, яку ймовірно спричинила російська система протиповітряної оборони.

У авіакомпанії додали, що наступного тижня проведуть нову оцінку ситуації та ухвалять подальше рішення щодо відновлення польотів на маршруті.

Що передувало:

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