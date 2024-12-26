Ізраїльська авіакомпанія призупинила польоти до Москви через падіння літака в Казахстані
Четвер, 26 грудня 2024, 21:49
Ізраїльська авіакомпанія "El Al" призупиняє рейси з Тель-Авіву до Москви через ймовірну причетність Росії до падіння азербайджанського літака Azerbaijan Airlines Embraer 190 у Казахстані.
Джерело: Jerusalem Post
Деталі: "El Al" з наступного тижня призупиняє свою діяльність на маршруті "Тель-Авів – Москва" "на тлі подій у російському повітряному просторі".
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Чиновники пояснюють рішення катастрофою азербайджанського пасажирського літака, яку ймовірно спричинила російська система протиповітряної оборони.
У авіакомпанії додали, що наступного тижня проведуть нову оцінку ситуації та ухвалять подальше рішення щодо відновлення польотів на маршруті.
Що передувало:
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- У середу літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 - Росії, 6 - Казахстану, 3 - Киргизстану.
- Підприємство "КазАероНавігація" вважає, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління. Також у російських пабліках не виключають, що літак міг змінити курс через загрозу атаки безпілотників на Чечню. За попередніми даними, Грозний атакували кілька БПЛА, унаслідок чого в аеропорту міста було оголошено план "Ковер".
- Унаслідок аварії літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському Актау, який прямував з Баку до Грозного, загинули 38 людей, повідомив, віце-прем′єр Казахстану та голова держкомісії з розслідування причин авіатрощі Канат Бозумбаєв.
- У Центрі протидії дезінформації заявили, що літак Azerbaijan Airlines, який впав у Казахстані, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.
- За інформацією джерел Euronews, причиною авіатрощі літака "Азербайджанських авіаліній" 25 грудня, який летів з Баку до Грозного, стала випущена російська ракета класу "земля-повітря", що вибухнула поруч.