Израильская авиакомпания приостановила полеты в Москву из-за падения самолета в Казахстане

Израильская авиакомпания "El Al" приостанавливает рейсы из Тель-Авива в Москву из-за вероятной причастности России к падению азербайджанского самолета Azerbaijan Airlines Embraer 190 в Казахстане.

Источник: Jerusalem Post

Детали: "El Al" со следующей недели приостанавливает свою деятельность на маршруте „Тель-Авив - Москва" „на фоне событий в российском воздушном пространстве".

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Чиновники объясняют решение катастрофой азербайджанского пассажирского самолета, которую вероятно вызвала российская система противовоздушной обороны.

В авиакомпании добавили, что на следующей неделе проведут новую оценку ситуации и примут дальнейшее решение о возобновлении полетов на маршруте.

Что предшествовало:

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