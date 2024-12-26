Израильская авиакомпания приостановила полеты в Москву из-за падения самолета в Казахстане
Четверг, 26 декабря 2024, 21:49
Израильская авиакомпания "El Al" приостанавливает рейсы из Тель-Авива в Москву из-за вероятной причастности России к падению азербайджанского самолета Azerbaijan Airlines Embraer 190 в Казахстане.
Источник: Jerusalem Post
Детали: "El Al" со следующей недели приостанавливает свою деятельность на маршруте „Тель-Авив - Москва" „на фоне событий в российском воздушном пространстве".
Реклама:
Чиновники объясняют решение катастрофой азербайджанского пассажирского самолета, которую вероятно вызвала российская система противовоздушной обороны.
В авиакомпании добавили, что на следующей неделе проведут новую оценку ситуации и примут дальнейшее решение о возобновлении полетов на маршруте.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии.
- Предприятие "КазАэроНавигация" считает, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления. Также в российских пабликах не исключают, что самолет мог изменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. По предварительным данным, Грозный атаковали несколько БПЛА, в результате чего в аэропорту города был объявлен план "Ковер".
- В результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау, который направлялся из Баку в Грозный, погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана и председатель госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы Канат Бозумбаев.
- В Центре противодействия дезинформации заявили, что самолет Azerbaijan Airlines, который упал в Казахстане, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.
- По данным источников Euronews, причиной авиакатастрофы самолёта "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря, летевшего из Баку в Грозный, стала выпущенная российская ракета класса "земля-воздух", взорвавшаяся рядом.