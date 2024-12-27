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Росіяни окупували Українку на Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 грудня 2024, 03:40
Росіяни окупували Українку на Донеччині – DeepState
карта DeepState

За даними аналітиків DeepState, росіяни окупували Українку в Донецькій області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки".

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Передісторія:

  • DeepState 17 грудня повідомляв, що росіяни окупували Ганнівку на Донеччині та просунулись біля 9 населених пунктів.
  • Вже наступного дня аналітики повідомили про захоплення окупантами села Сонцівка.
  • 19 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Трудове Донецької області.
  • 25 грудня росіяни на Донеччині окупували ще два населені пункти – Сторожеве та Новооленівку.

Донецька областьокупаціявійна
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