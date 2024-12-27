Росіяни окупували Українку на Донеччині – DeepState
П'ятниця, 27 грудня 2024, 03:40
За даними аналітиків DeepState, росіяни окупували Українку в Донецькій області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки".
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Передісторія:
- DeepState 17 грудня повідомляв, що росіяни окупували Ганнівку на Донеччині та просунулись біля 9 населених пунктів.
- Вже наступного дня аналітики повідомили про захоплення окупантами села Сонцівка.
- 19 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Трудове Донецької області.
- 25 грудня росіяни на Донеччині окупували ще два населені пункти – Сторожеве та Новооленівку.