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Россияне оккупировали Украинку в Донецкой области – DeepState

Ольга ГлущенкоПятница, 27 декабря 2024, 03:40
Россияне оккупировали Украинку в Донецкой области – DeepState
карта DeepState

По данным аналитиков DeepState, россияне оккупировали Украинку в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки".

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Донецкая областьоккупациявойна
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