Россияне оккупировали Украинку в Донецкой области – DeepState
Пятница, 27 декабря 2024, 03:40
По данным аналитиков DeepState, россияне оккупировали Украинку в Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки".
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Предыстория:
- DeepState 17 декабря сообщал, что россияне оккупировали Ганновку в Донецкой области и продвинулись возле 9 населенных пунктов.
- Уже на следующий день аналитики сообщили о захвате оккупантами села Сонцовка.
- 19 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Трудовое Донецкой области.
- 25 декабря россияне в Донецкой области оккупировали еще два населенных пункта – Сторожевое и Новооленевку.