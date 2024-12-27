Минобороны разрешило использовать отечественный беспилотный вездеход "Равлик"

Министерство обороны Украины кодифицировало и позволило использовать украинским войскам роботизированную платформу "Равлик".

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "Равлик" имеет небольшие размеры, ее легко транспортировать на автомобильном прицепе. Весит чуть более полутонны и способен перевозить несколько сотен килограммов груза или тянуть почти двухтонный прицеп".

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Детали: В оборонном ведомстве сообщили, что роботизированная платформа имеет герметичную защиту от пыли, загрязнений и влаги, благодаря чему она может безотказно работать в сложных погодных условиях. Кроме того, электродвигатель и вездеходные шины позволяют "Равлику" двигаться очень тихо.

В Минобороны заявляют, что вездеход без проблем преодолевает различные препятствия и сложный рельеф местности: бездорожье, трясину, песчаные насыпи, узкие канавы и невысокие вертикальные препятствия.

Напомним: Министерство обороны 25 декабря допустило к поставке военным подразделениям отечественный беспилотный авиационный комплекс "Щедрик".