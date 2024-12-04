Ексзаступника голови Вищого госпсуду Ємельянова відправили під арешт без застави
Суд відправив ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова під арешт до 30 січня 2025 року без альтернативи внесення застави.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Дослівно ДБР: "Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави до 30 січня 2025 року".
Деталі: У бюро нагадали, що колишнього посадовця затримали 2 грудня. Його підозрюють у тому, що він разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях.
Встановили, що Ємельянов входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах.
Організатором "бізнесу" назвали колишнього високопосадовця Вищого господарського суду України (за даними УП, екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков – ред.). За даними ДБР, він незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників".
Передісторія:
- 3 березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду за вчинення "істотного дисциплінарного проступку".
- Свого часу Ємельянов разом із дружиною фігурував у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".
- У жовтні 2018 року на той час народний депутат Сергій Лещенко повідомляв, що прокуратура Австрії підозрює скандального українського суддю Артура Ємельянова і його дружину Світлану у вчиненні низки кримінальних злочинів.
- В цей же період Служба безпеки заявляла, що викрила суддю на фінансуванні терористичних організації в ОРДЛО. Однак офіційної підозри судді тоді не оголосили. Згодом СБУ видалила своє повідомлення, а на запити УП правоохоронці не повідомляли жодних деталей.