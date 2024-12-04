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Ексзаступника голови Вищого госпсуду Ємельянова відправили під арешт без застави

Ірина БалачукСереда, 4 грудня 2024, 10:06
Ексзаступника голови Вищого госпсуду Ємельянова відправили під арешт без застави
Артур Ємельянов. Фото Судово-юридичної газети

Суд відправив ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова під арешт до 30 січня 2025 року без альтернативи внесення застави.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно ДБР: "Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави до 30 січня 2025 року".

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Деталі: У бюро нагадали, що колишнього посадовця затримали 2 грудня. Його підозрюють у тому, що він разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях.

Встановили, що Ємельянов входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах.

Організатором "бізнесу" назвали колишнього високопосадовця  Вищого господарського суду України (за даними УП, екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков – ред.). За даними ДБР, він незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників".

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Передісторія: 

  • 3 березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду за вчинення "істотного дисциплінарного проступку". 
  • Свого часу Ємельянов разом із дружиною фігурував у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".
  • У жовтні 2018 року на той час народний депутат Сергій Лещенко повідомляв, що прокуратура Австрії підозрює скандального українського суддю Артура Ємельянова і його дружину Світлану у вчиненні низки кримінальних злочинів.
  • В цей же період Служба безпеки заявляла, що викрила суддю на фінансуванні терористичних організації в ОРДЛО. Однак офіційної підозри судді тоді не оголосили. Згодом СБУ видалила своє повідомлення, а на запити УП правоохоронці не повідомляли жодних деталей.

ДБРсударешт
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