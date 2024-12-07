В. о. мера Чернігова подав у відставку, заявивши, що місто "взяли в заручники"

В. о. міського голови Чернігова, секретар міськради Олександр Ломако подав у відставку, заявивши, що керівники військових адміністрацій взяли місто в заручники.

Джерело: сайт Чернігівської міськради

Пряма мова: "Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою Офісу взяли місто в заручники. Їх умова – Ломако має піти з обраної посади.

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Мені передали простими словами: якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюся: зрив бюджету на 2025 рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста, відсутність розрахунків із підрядниками, що працюють на відновлення міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, жодної копійки на ЗСУ та багато іншого...

Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в день місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради та прошу її розглянути на найближчій сесії".

Деталі: Ломако заявив, що як тільки російські окупаційні війська відігнали з півночі України у 2022 році, "місто оточили внутрішні вороги: інтриги та чвари призначених із центру парашутистів – очільників військових адміністрацій".

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На його думку, військові адміністрації "були створені з однією метою – зупинити Чернігів та зламати місцеве самоврядування, яке не підкорилося їхнім господарям".

Він також заявив, що два роки тому цього ж дня "кишеньковий суд за командою згори ухвалив ганебне та незаконне рішення: під вигаданим приводом відсторонив від займаної посади нашого мера Владислава Атрошенка".

За словами Ломака, "двоє призначених згори так званих "військових адміністраторів" спільно з деякими шкідниками в погонах, які своїми діями весь цей час лише ганьблять службу безпеки, намагаються розправитися з місцевим самоврядуванням".

Він заявив, що за час повномасштабної війни представників громади "знімали з потягів, закривали в лікарнях, затримували на блокпостах… мінували сесійну залу, погрожували звільненням та кримінальними справами, вривалися до зали ряжені у форму ТЦК та силоміць забирали депутатів, влаштовували інформаційні атаки у своїх брудних телеграм-каналах, тероризували телефонними погрозами рідних та близьких".

"Лише за останній час у міськраді було понад 40 обшуків. Якщо додати структурні підрозділи та комунальні підприємства – буде більше ста", – сказав він.

Ломако заявив, що "перед кожною сесією дається команда "фас"", і до нього додому на світанку вриваються силовики.

Він також звинуватив представників військових адміністрацій в тому, що вони "допустили російську ракетну атаку на Драмтеатр, де вирішили провести виставку бойових дронів", але ніхто з них не був покараний.

Ломако заявив також, що "через дії очільника військової адміністрації, який, по суті, є лише виконавцем завдань згори, у місті було зупинено громадський транспорт" й місто стояло перед загрозою зриву опалювального сезону, а також блокувалося спорудження оборонних споруд біля Чернігова.

"Виділена нами з громадою допомога Збройним силам на мільйони місяцями лежала на складах. Місяцями не вирішувалися земельні питання підприємців Чернігова. Відновлення пошкодженого ракетними обстрілами міста було загальмовано. Бо клерку на чолі військової адміністрації була вказівка зверху нічого не підписувати", – заявив він.

Передісторія: