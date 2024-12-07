Парламент Кореї не підтримав імпічмент президента, але в правлячій партії кажуть про відставку
Парламент Південної Кореї у суботу не проголосував за імпічмент президента Юн Сок Йоля, водночас лідер правлячої партії заявив, що президент таки піде у відставку.
Джерело: Reuters
Деталі: Правляча Партія народної влади бойкотувала голосування щодо імпічменту, висунуте головною опозиційною Демократичною партією, і пропозиція була знята з розгляду після того, як у голосуванні взяло участь недостатньо депутатів.
Однак після голосування лідер Партії народної влади Хан Дон Хун заявив, що партія прийняла рішення про відставку президента.
"Оголошення воєнного стану було явним і серйозним порушенням закону", - сказав Хан журналістам.
Однак Reuters зазначає, що у Хана є історія протиріч із президентом, і було незрозуміло, чи говорив він від імені всіх членів партії.
"Партія народної влади домагатиметься впорядкованого відходу президента, щоб мінімізувати плутанину для народу", - сказав Хан, додавши, що поки Юн не піде, він буде "фактично відсторонений від виконання своїх обов'язків, а прем'єр-міністр буде консультуватися з партією щодо управління державними справами".
Опозиція висміяла цю ідею як "абсурдну і незаконну".
"Ані народ, ані закон, ані будь-хто інший не наділив Хана повноваженнями усунути (Юна) з посади", - заявила Демократична партія, зазначаючи, що імпічмент – це єдиний шлях.
Передісторія:
- Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
- Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан. Після цього президент заявив, що воєнний стан у країні буде скасований на засіданні уряду.
- Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планувала звинуватити президента Юн Сок Йоля у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.
- Лідер правлячої партії Південної Кореї заявив у п'ятницю, що президента Юн Сок Йоля треба негайно відсторонити від виконання обов'язків, додавши, що Юн наказав заарештувати відомих політиків під час свого воєнного стану, який пізніше був скасований.
- У зверненні в суботу президент Південної Кореї заявив, що "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану на початку цього тижня, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного.