Парламент Кореї не підтримав імпічмент президента, але в правлячій партії кажуть про відставку

Парламент Південної Кореї у суботу не проголосував за імпічмент президента Юн Сок Йоля, водночас лідер правлячої партії заявив, що президент таки піде у відставку.

Джерело: Reuters

Деталі: Правляча Партія народної влади бойкотувала голосування щодо імпічменту, висунуте головною опозиційною Демократичною партією, і пропозиція була знята з розгляду після того, як у голосуванні взяло участь недостатньо депутатів.

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Однак після голосування лідер Партії народної влади Хан Дон Хун заявив, що партія прийняла рішення про відставку президента.

"Оголошення воєнного стану було явним і серйозним порушенням закону", - сказав Хан журналістам.

Однак Reuters зазначає, що у Хана є історія протиріч із президентом, і було незрозуміло, чи говорив він від імені всіх членів партії.

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"Партія народної влади домагатиметься впорядкованого відходу президента, щоб мінімізувати плутанину для народу", - сказав Хан, додавши, що поки Юн не піде, він буде "фактично відсторонений від виконання своїх обов'язків, а прем'єр-міністр буде консультуватися з партією щодо управління державними справами".

Опозиція висміяла цю ідею як "абсурдну і незаконну".

"Ані народ, ані закон, ані будь-хто інший не наділив Хана повноваженнями усунути (Юна) з посади", - заявила Демократична партія, зазначаючи, що імпічмент – це єдиний шлях.

Передісторія: