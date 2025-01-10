Лукашенко не запросив спостерігачів ОБСЄ на "президентські вибори" в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився запрошувати місію ОБСЄ для спостереження за президентськими виборами, запланованими на 26 січня, що є порушенням міжнародних зобов’язань країни.

Джерело: пресреліз ОБСЄ

Деталі: У спільній заяві Бюро з демократичних інститутів і прав людини та Парламентської асамблеї ОБСЄ зазначається, що рішення білоруської влади не запрошувати спостерігачів перешкоджає неупередженій та незалежній оцінці виборчого процесу.

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"Я глибоко шкодую про рішення білоруської влади не запрошувати держави ОБСЄ через БДІПЛ для спостереження за майбутніми президентськими виборами, що позбавляє громадян країни прозорої та повної оцінки всього процесу", – заявила директорка БДІПЛ Марія Телалян.

Зазначається, що протягом останніх місяців БДІПЛ докладало зусиль для взаємодії з білоруською владою щодо запрошення спостерігачів. Однак, з огляду на те, що до дня виборів залишилося менш ніж три тижні, БДІПЛ не змогло здійснити моніторинг ключових етапів процесу.

"Білоруський уряд знову вирішив проігнорувати своє зобов'язання як підписанта Копенгагенського документа 1990 року запросити спостерігачів з інших держав-учасниць ОБСЄ на свої вибори. Це рішення викликає глибокий жаль. Відсутність співпраці з боку Білорусі ще більше послаблює дух довіри, який лежить в основі ОБСЄ, а відсутність прозорості ще більше підриває довіру до виборчої системи Білорусі", – заявила Президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума.

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Це вже втретє після президентських виборів у серпні 2020 року, коли БДІПЛ не може спостерігати за виборами в Білорусі через відсутність своєчасного запрошення.

Довідково: 70-річний Олександр Лукашенко править країною 30 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), крім перших (1994), не були визнані вільними та справедливими на міжнародному рівні.

До попередніх виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.

Лукашенко заявив, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде, а також, що "краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні".

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