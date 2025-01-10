Лукашенко не пригласил наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отказался приглашать миссию ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами, запланированными на 26 января, что является нарушением международных обязательств страны.

Источник: пресс-релиз ОБСЕ

Детали: В совместном заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ отмечается, что решение белорусских властей не приглашать наблюдателей препятствует беспристрастной и независимой оценке избирательного процесса.

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"Я глубоко сожалею о решении белорусских властей не приглашать государства ОБСЕ через БДИПЧ для наблюдения за предстоящими президентскими выборами, что лишает граждан страны прозрачной и полной оценки всего процесса", – заявила директор БДИПЧ Мария Телалян.

Отмечается, что в течение последних месяцев БДИПЧ прилагало усилия для взаимодействия с белорусскими властями по приглашению наблюдателей. Однако, учитывая то, что до дня выборов осталось менее трех недель, БДИПЧ не смогло осуществить мониторинг ключевых этапов процесса.

"Белорусское правительство вновь решило проигнорировать свое обязательство как подписанта Копенгагенского документа 1990 года пригласить наблюдателей из других государств-участников ОБСЕ на свои выборы. Это решение вызывает глубокое сожаление. Отсутствие сотрудничества со стороны Беларуси еще больше ослабляет дух доверия, который лежит в основе ОБСЕ, а отсутствие прозрачности еще больше подрывает доверие к избирательной системе Беларуси", – заявила Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума.

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Это уже третий раз после президентских выборов в августе 2020 года, когда БДИПЧ не может наблюдать за выборами в Беларуси из-за отсутствия своевременного приглашения.

Справочно: 70-летний Александр Лукашенко правит страной 30 лет. Ни одни президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.

До предыдущих выборов в Беларуси прошла волна митингов и протестов в поддержку оппозиционных кандидатов.

Лукашенко заявил, что с протестующими "панькаться, как в детском саду" не будет, а также, что "лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине".

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