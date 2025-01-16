ISW: Зусилля РФ де-факто анексувати Білорусь є стратегічними ризиками для США, НАТО і України

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що спроби Росії де-факто анексувати Білорусь створюють стратегічні ризики для США, НАТО і України.

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Зусилля Москви з де-факто анексії Білорусі в рамках союзної держави хоча і не завершені, але вже досягли значних успіхів, що вимагає від НАТО переоцінки наслідків посилення російського контролю над Білоруссю, а також можливостей і ресурсів, які Росія може використати проти США, НАТО і України в результаті цього".

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Деталі: Аналітики зазначають, що Білорусь – це не просто союзник Росії, Кремль перетворює Білорусь на стратегічного партнера, який допомагає Росії поширювати свою владу по всьому світу.

Вони додають, що Кремль використовуватиме свої нещодавні, але глибоко вкорінені здобутки в Білорусі, щоб компенсувати витрати від тривалої війни Росії проти України, прискорити відновлення Росії після війни в Україні та допомогти Росії підготуватися до майбутніх воєн швидше, ніж вона могла б зробити це самостійно.

Дослівно ISW: "Політики повинні почати планувати майбутнє, в якому Білорусь буде не лише поневоленою країною, але й фактично продовженням Російської Федерації".

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Деталі: Експерти наголошують, що Росія намагається взяти під контроль усі напрямки управління сусідньою державою.

Щодо цього розглядаються три ключові напрямки російських зусиль: зусилля Кремля, спрямовані на військову, політичну та економічну інтеграцію Росії та Білорусі.

Дослівно ISW: "Бажаний Кремлем набір заходів з інтеграції з Білоруссю є настільки широким і всеосяжним у багатьох аспектах, що визначити, що Москва не контролюватиме в Білорусі, якщо їй це вдасться, важче, ніж перерахувати, що Москва контролюватиме".

Деталі: На думку аналітиків, хоч Росія не завершила спробу де-факто анексувати Білорусь, але вже досягла таких етапів, які становлять загрозу безпеці США, НАТО і України, а також загрозу подальшому існуванню Білорусі як суверенної держави.

Дослівно ISW: "Росії не потрібно досягати додаткових інтеграційних успіхів у Білорусі, щоб загрожувати Заходу. Існуючий набір військових, політичних та економічних інтеграційних здобутків Росії в Білорусі з 2020 року вже становить загрозу для Заходу, яку політики повинні враховувати".

Чому це важливо: Росія використовує територію Білорусі протягом усього повномасштабного вторгнення − російські військові вторглися на територію України зокрема і з території Білорусі, також з території РБ Росія неодноразово атакувала Україну ракетами.

Територію Білорусі Путін використовував для тренування і лікування своїх вояк, для перекидання зброї і техніки.

Саме на територіях Білорусі, які межують з Україною і Польщею, Росія проводить спільні з військами РБ військові навчання, зокрема, і щодо використання тактичної ядерної зброї.

Глава Кремля Володимир Путін серед іншого своє повномасштабне вторгнення в Україну пояснював тим, що Україна нібито готувалася напасти на Росію. Йому піддакував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і навіть обіцяв показати якісь карти, звідки готувався напад, але так цього і не зробив.

Натомість за понад 2 роки російського повномасштабного вторгнення в Україну Лукашенко багато разів заявляв про те, що вже НАТО нібито може напасти на Білорусь. Нібито саме через цю уявну загрозу РБ і проводить свої численні військові навчання біля кордонів інших країн і навіть розташувала на своїй території російську ядерну зброю.

У грудні Лукашенко заявив, що розраховує, що Білорусь початково отримає від Росії десять ракетних комплексів "Орєшнік", але потім їх кількість може бути збільшена, якщо так захоче Росія.