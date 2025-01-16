Зеленський про атаку дронів РФ на Київ: "Ми передамо привіт також"

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна передасть "привіт" російській стороні у відповідь на атаку Києва безпілотними літальними апаратами 16 січня, у день візиту високих гостей до столиці.

Джерело: глава держави, якого цитує "Інтерфакс-Україна"



Деталі: "Ми передамо привіт також", – сказав Зеленський відповідаючи на запитання кореспондента про те, як було сприйнято російську атаку дронами, що відбулася під час його перемовин із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.



У свою чергу той зазначив, що ця атака нагадує про те, з чим стикається Україна щодня і наголосив на необхідності підтримки України.

За даними столичної влади, падіння уламків дронів було зафіксовано в 5 районах Києва, зокрема Печерському.

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