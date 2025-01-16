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Зеленський про атаку дронів РФ на Київ: "Ми передамо привіт також"

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 січня 2025, 15:16
Зеленський про атаку дронів РФ на Київ: Ми передамо привіт також
Зеленський. фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна передасть "привіт" російській стороні у відповідь на атаку Києва безпілотними літальними апаратами 16 січня, у день візиту високих гостей до столиці.

Джерело: глава держави, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: "Ми передамо привіт також", – сказав Зеленський відповідаючи на запитання кореспондента про те, як було сприйнято російську атаку дронами, що відбулася під час його перемовин із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

У свою чергу той зазначив, що ця атака нагадує про те, з чим стикається Україна щодня і наголосив на необхідності підтримки України.

За даними столичної влади, падіння уламків дронів було зафіксовано в 5 районах Києва, зокрема Печерському.

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Передісторія:

  • Британський прем’єр Кір Стармер приїхав в Україну вранці 16 січня, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.
  • Також у четвер з офіційним візитом до Києва приїхав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
  • О 12.09 Повітряні сили повідомили про наближення ворожого ударного БпЛА до Києва зі сходу. Було оголошено повітряну тривогу. У місті працювала ППО.
  • За даними мера Києва Віталія Кличка, у Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що крім цього була також фіксація уламків у Дніпровському, Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах.

безпілотникиКиївЗеленський
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