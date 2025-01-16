Зеленський про атаку дронів РФ на Київ: "Ми передамо привіт також"
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна передасть "привіт" російській стороні у відповідь на атаку Києва безпілотними літальними апаратами 16 січня, у день візиту високих гостей до столиці.
Джерело: глава держави, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Деталі: "Ми передамо привіт також", – сказав Зеленський відповідаючи на запитання кореспондента про те, як було сприйнято російську атаку дронами, що відбулася під час його перемовин із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.
У свою чергу той зазначив, що ця атака нагадує про те, з чим стикається Україна щодня і наголосив на необхідності підтримки України.
За даними столичної влади, падіння уламків дронів було зафіксовано в 5 районах Києва, зокрема Печерському.
Передісторія:
- Британський прем’єр Кір Стармер приїхав в Україну вранці 16 січня, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.
- Також у четвер з офіційним візитом до Києва приїхав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
- О 12.09 Повітряні сили повідомили про наближення ворожого ударного БпЛА до Києва зі сходу. Було оголошено повітряну тривогу. У місті працювала ППО.
- За даними мера Києва Віталія Кличка, у Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що крім цього була також фіксація уламків у Дніпровському, Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах.