Зеленский об атаке дронов РФ на Киев: "Мы также передадим привет"
Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина передаст "привет" российской стороне в ответ на атаку Киева беспилотными летательными аппаратами 16 января, в день визита высоких гостей в столицу.
Источник: глава государства, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали: "Мы передадим привет также", - сказал Зеленский отвечая на вопрос корреспондента о том, как была воспринята российская атака дронами, которая состоялась во время его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.
В свою очередь тот отметил, что эта атака напоминает о том, с чем сталкивается Украина ежедневно и подчеркнул необходимость поддержки Украины.
По данным столичных властей, падение обломков дронов было зафиксировано в 5 районах Киева, в частности Печерском.
Предыстория:
- Британский премьер Кир Стармер приехал в Украину утром 16 января, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
- Также в четверг с официальным визитом в Киев приехал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
- В 12.09 Воздушные силы сообщили о приближении вражеского ударного БПЛА к Киеву с востока. Была объявлена воздушная тревога. В городе работала ПВО.
- По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе столицы обломок БПЛА повредил легковое авто. Глава КГГА Тимур Ткаченко сообщил, что кроме этого была также фиксация обломков в Днепровском, Голосеевском, Дарницком и Печерском районах.