Зеленский об атаке дронов РФ на Киев: "Мы также передадим привет"

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина передаст "привет" российской стороне в ответ на атаку Киева беспилотными летательными аппаратами 16 января, в день визита высоких гостей в столицу.

Источник: глава государства, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: "Мы передадим привет также", - сказал Зеленский отвечая на вопрос корреспондента о том, как была воспринята российская атака дронами, которая состоялась во время его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

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В свою очередь тот отметил, что эта атака напоминает о том, с чем сталкивается Украина ежедневно и подчеркнул необходимость поддержки Украины.

По данным столичных властей, падение обломков дронов было зафиксировано в 5 районах Киева, в частности Печерском.

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