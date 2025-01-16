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Зеленский об атаке дронов РФ на Киев: "Мы также передадим привет"

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 января 2025, 15:16
Зеленский об атаке дронов РФ на Киев: Мы также передадим привет
Зеленский. фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина передаст "привет" российской стороне в ответ на атаку Киева беспилотными летательными аппаратами 16 января, в день визита высоких гостей в столицу.

Источник: глава государства, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: "Мы передадим привет также", - сказал Зеленский отвечая на вопрос корреспондента о том, как была воспринята российская атака дронами, которая состоялась во время его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

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В свою очередь тот отметил, что эта атака напоминает о том, с чем сталкивается Украина ежедневно и подчеркнул необходимость поддержки Украины.

По данным столичных властей, падение обломков дронов было зафиксировано в 5 районах Киева, в частности Печерском.

Предыстория:

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  • Британский премьер Кир Стармер приехал в Украину утром 16 января, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
  • Также в четверг с официальным визитом в Киев приехал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
  • В 12.09 Воздушные силы сообщили о приближении вражеского ударного БПЛА к Киеву с востока. Была объявлена воздушная тревога. В городе работала ПВО.
  • По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе столицы обломок БПЛА повредил легковое авто. Глава КГГА Тимур Ткаченко сообщил, что кроме этого была также фиксация обломков в Днепровском, Голосеевском, Дарницком и Печерском районах.

беспилотникиКиевЗеленский
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