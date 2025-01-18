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Росіяни просунулися у низці населених пунктів Харківщини та Донеччини – DeepState

Іван Д'яконовСубота, 18 січня 2025, 00:58
Росіяни просунулися у низці населених пунктів Харківщини та Донеччини – DeepState
Мапа: DeepState

В ніч на 18 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в низці населених пунктів в Харківській та Донецькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією DeepState, противник продовжує спроби покращити свої позиції в Донецькій області, зосереджуючи зусилля на просуванні на кількох напрямках. Зокрема, російські окупанти досягли певного успіху біля населених пунктів Удачне, Котлине та Дачне.

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Аналітики також повідомляють про просування ворога на Харківщині, зокрема в населених пунктах Тихе та Зелений Гай.

Передісторія:

  • Російські окупанти намагаються захопити Велику Новосілку, що на Донеччині, загарбники пробують перерізати дорогу із Зеленого Поля і захопити населений пункт без боїв у забудові.
  • Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ. 
  • Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.
  • Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.
  • У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.

Донецька областьХарківська областьокупаціявійна
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