Росіяни просунулися у низці населених пунктів Харківщини та Донеччини – DeepState

В ніч на 18 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в низці населених пунктів в Харківській та Донецькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією DeepState, противник продовжує спроби покращити свої позиції в Донецькій області, зосереджуючи зусилля на просуванні на кількох напрямках. Зокрема, російські окупанти досягли певного успіху біля населених пунктів Удачне, Котлине та Дачне.

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Аналітики також повідомляють про просування ворога на Харківщині, зокрема в населених пунктах Тихе та Зелений Гай.

Передісторія: