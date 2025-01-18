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Россияне продвинулись в ряде населенных пунктов Харьковщины и Донетчины – DeepState

Иван ДьяконовСуббота, 18 января 2025, 00:58
Россияне продвинулись в ряде населенных пунктов Харьковщины и Донетчины – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 18 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов в Харьковской и Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По информации DeepState, противник продолжает попытки улучшить свои позиции в Донецкой области, сосредотачивая усилия на продвижении на нескольких направлениях. В частности, российские оккупанты достигли определенного успеха у населенных пунктов Удачное, Котлино и Дачное.

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Аналитики также сообщают о продвижении врага на Харьковщине, в частности в населенных пунктах Тихое и Зеленый Гай.

Предыстория:

  • Российские оккупанты пытаются захватить Большую Новоселку, что в Донецкой области, захватчики пытаются перерезать дорогу из Зеленого Поля и захватить населенный пункт без боев в застройке.
  • Российская армия обходит Покровск с юга и приближается к Днепропетровщине. Сейчас россияне движутся в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск. 
  • Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что неподалеку Покровска Донецкой области оккупанты, у которых есть превосходящие силы и ресурсы, ведут активные наступательные действия, хотят захватить близлежащие села, чтобы взять в частичное окружение Покровск.
  • Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил об усилении обстрелов города российскими войсками. По словам Добряка, российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от города.
  • В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

Донецкая областьХарьковская областьоккупациявойна
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