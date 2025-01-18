Россияне продвинулись в ряде населенных пунктов Харьковщины и Донетчины – DeepState

В ночь на 18 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов в Харьковской и Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По информации DeepState, противник продолжает попытки улучшить свои позиции в Донецкой области, сосредотачивая усилия на продвижении на нескольких направлениях. В частности, российские оккупанты достигли определенного успеха у населенных пунктов Удачное, Котлино и Дачное.

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Аналитики также сообщают о продвижении врага на Харьковщине, в частности в населенных пунктах Тихое и Зеленый Гай.

Предыстория:

Российские оккупанты пытаются захватить Большую Новоселку, что в Донецкой области, захватчики пытаются перерезать дорогу из Зеленого Поля и захватить населенный пункт без боев в застройке.