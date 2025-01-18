Одну з балістичних ракет збили на малій висоті – Повітряні сили про наслідки удару РФ у Києві

Повітряні сили зазначають, що одну з балістичних ракет було збито над Києвом на досить малій висоті, тому падіння її фрагментів спричнило руйнівні наслідки.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Було два "прильоти" балістики по підприємству в Запоріжжі, там тривають пошукові роботи. У Києві обидві ракети було збито, це підтверджено засобами об’єктивного контролю. На жаль, є загиблі через падіння фрагментів балістичних ракет у Шевченківському районі міста, оскільки одна з ракет була збита на досить малій висоті.

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Як ми неодноразово наголошували, фрагменти збитої ракети не можуть розчинитись у повітрі, тому наслідки протиповітряного бою в такій місцевості, як густонаселені міста, на жаль, трапляються часто. Все, що збивається в повітрі, обов’язково упаде на землю, тому ми щоразу просимо громадян дотримуватися заходів безпеки і перебувати в укриттях".

Що передувало: Вранці 18 січня Росія атакувала Київ і Запоріжжя балістикою. У столиці, за попередньою інформацією, загинуло троє людей. У місті зафіксовано займання, падіння уламків і пошкодження об’єктів інфраструктури, зокрема станції метро "Лукʼянівська".

За даними Повітряних сил, Росія випустила чотири балістичні ракети "Іскандер-М" або північнокорейські KN-23 із Воронезької та Брянської області у РФ. Дві з чотирьох ракет було збито ППО.