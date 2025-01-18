Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Одну из баллистических ракет сбили на малой высоте – Воздушные силы о последствиях удара РФ в Киеве

Валентина РоманенкоСуббота, 18 января 2025, 09:24
Одну из баллистических ракет сбили на малой высоте – Воздушные силы о последствиях удара РФ в Киеве
фото ГСЧС Киева

Воздушные силы отмечают, что одна из баллистических ракет была сбита над Киевом на достаточно малой высоте, поэтому падение ее фрагментов повлекло разрушительные последствия.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Было два "прилета" баллистики по предприятию в Запорожье, там продолжаются поисковые работы. В Киеве обе ракеты были сбиты, это подтверждено средствами объективного контроля. К сожалению, есть погибшие из-за падения фрагментов баллистических ракет в Шевченковском районе города, поскольку одна из ракет была сбита на достаточно малой высоте.

Реклама:

Как мы неоднократно подчеркивали, фрагменты сбитой ракеты не могут раствориться в воздухе, поэтому последствия противовоздушного боя в такой местности, как густонаселенные города, к сожалению, случаются часто. Все, что сбивается в воздухе, обязательно упадет на землю, поэтому мы каждый раз просим граждан соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях".

Что предшествовало: Утром 18 января Россия атаковала Киев и Запорожье баллистикой. В столице, по предварительной информации, погибли три человека, еще трое - пострадали. В городе зафиксировано возгорание, падение обломков и повреждение объектов инфраструктуры, в частности станции метро "Лукьяновская".

По данным Воздушных сил, Россия выпустила четыре баллистические ракеты "Искандер-М" или северокорейские KN-23 из Воронежской и Брянской области в РФ. Две из четырех ракет были сбиты ПВО.

ракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Москве слова не давали: В МИД Украины отреагировали на ультиматум России по НАТО
фотоСБУ: Курсантка военного вуза хотела навести ракетный удар РФ по казармам своих одногруппников
фотоГенерал Галушкин считает, что судебные процессы могут повлиять на решительность командиров и действия армии
"На щите": Украина вернула тела 757 погибших защитников
ВАКС продлил арест руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы и уменьшил сумму залога
Кремль: Путин готов к контакту с Трампом
Все новости...
ракетный удар
"Имел смелость ломать стереотипы": что известно о студенте, погибшем из-за удара РФ по Кривому Рогу
Россия повредила собор УПЦ МП в Запорожье
Утренний удар баллистикой по Киеву: информация о четвертом погибшем оказалась ошибочной
Последние новости
17:45
В Конгрессе США предлагают разрешить Трампу переизбраться в стиле Путина
17:10
В Украине модернизируют систему избыточного веса грузовиков на дорогах
17:04
Путин заявил, что готов встретиться с Трампом
17:02
Стало известно, кто представит Украину в мужской эстафете на Кубке мира в Антхольце
16:59
Вспышка кори на Буковине: за январь больных больше, чем за весь 2024 год
16:42
СМИ: Каллас пригласила нового госсекретаря США в Брюссель
16:30
Дело о краже 140 млн: ВАКС избрал 100-миллионный залог нардепу Бондарю
16:23
В Ровенской области пожар разрушил дом семьи: погибли два мальчика в возрасте 2 и 10 лет
15:54
"Вышел за пределы дозволенного": в окружении Трампа возмущены Маском после его критики проекта Stargate
15:54
Глава Николаевской ОГА Ким: В 2025 году выборы возможны, нужна перезагрузка
Все новости...
Реклама:
Реклама: