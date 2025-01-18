Одну из баллистических ракет сбили на малой высоте – Воздушные силы о последствиях удара РФ в Киеве

Воздушные силы отмечают, что одна из баллистических ракет была сбита над Киевом на достаточно малой высоте, поэтому падение ее фрагментов повлекло разрушительные последствия.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Было два "прилета" баллистики по предприятию в Запорожье, там продолжаются поисковые работы. В Киеве обе ракеты были сбиты, это подтверждено средствами объективного контроля. К сожалению, есть погибшие из-за падения фрагментов баллистических ракет в Шевченковском районе города, поскольку одна из ракет была сбита на достаточно малой высоте.

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Как мы неоднократно подчеркивали, фрагменты сбитой ракеты не могут раствориться в воздухе, поэтому последствия противовоздушного боя в такой местности, как густонаселенные города, к сожалению, случаются часто. Все, что сбивается в воздухе, обязательно упадет на землю, поэтому мы каждый раз просим граждан соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях".

Что предшествовало: Утром 18 января Россия атаковала Киев и Запорожье баллистикой. В столице, по предварительной информации, погибли три человека, еще трое - пострадали. В городе зафиксировано возгорание, падение обломков и повреждение объектов инфраструктуры, в частности станции метро "Лукьяновская".

По данным Воздушных сил, Россия выпустила четыре баллистические ракеты "Искандер-М" или северокорейские KN-23 из Воронежской и Брянской области в РФ. Две из четырех ракет были сбиты ПВО.