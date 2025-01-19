Нетаньягу заявив про можливість відновлення бойових дій у Газі
Станом на вечір суботи Ізраїль не отримав списку імен перших трьох заручників, які мають бути звільнені в неділю, у зв’язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що без цього списку угода про припинення вогню не буде чинною.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Катар та Армія оборони Ізраїлю заявили в суботу, що перемир'я між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС у секторі Гази набуде чинності в неділю о 8:30 ранку за місцевим часом. Через кілька годин перші ізраїльські заручники і палестинські в'язні будуть звільнені згідно з угодою.
Однак, станом на вечір суботи Ізраїль не отримав імен трьох заручників, які мають бути звільнені до 16:00 в неділю, і Нетаньягу заявив, що це є порушенням угоди. ХАМАС повинен був надати ці імена до обіду суботи.
У своїх перших публічних коментарях щодо угоди, зроблених у 10-хвилинному відео, оприлюдненому в суботу ввечері, Нетаньягу назвав перший етап угоди про звільнення заручників "тимчасовим припиненням вогню" і наголосив, що і президент США Джо Байден, і обраний президент Дональд Трамп підкреслили, що Ізраїль може повернутися до бойових дій в Газі, якщо наступні етапи угоди не будуть реалізовані.
Однак у суботу ввечері офіс прем'єр-міністра заявив, що Ізраїль досі не отримав список імен, що є порушенням умов угоди.
У заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю зазначили: "Ми не будемо просуватися вперед, поки не отримаємо список заручників, які мають бути звільнені, як і було домовлено. Ізраїль не потерпить порушень угоди. Вся відповідальність лежить на ХАМАС".
Угода, яка була підписана в Досі вранці в п'ятницю і ратифікована Ізраїлем рано в суботу, передбачає, що ХАМАС зобов'язаний надати імена заручників щонайменше за 24 години до їх звільнення.
У своєму відеозверненні Нетаньягу заявив, що Ізраїль не заспокоїться доти, доки "всі його військові цілі не будуть досягнуті", що включає повернення всіх заручників, які утримуються в Газі.
Він додав, що США пообіцяли Ізраїлю надати зброю, необхідну для повернення до бойових дій у разі необхідності, і сказав, що Ізраїль зробить це "новими способами і з дуже великою силою".
Що передувало: Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа.
Передісторія:
- 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
- 17 січня Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду.
- У заяві офісу Нетаньягу йдеться, що прем'єр-міністр скликав на п'ятницю засідання Кабінету міністрів з питань безпеки, щоб провести голосування щодо угоди.
- 15 січня президент США Джо Байден підтвердив, що Ізраїль та терористи ХАМАС досягнули угоди про припинення вогню і звільнення заручників.
- Вранці 16 січня офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив, що палестинський ісламський рух ХАМАС відмовився підтримувати низку угод про припинення вогню у Секторі Гази та зриває процес звільнення заручників.