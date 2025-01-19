Нетаньягу заявив про можливість відновлення бойових дій у Газі

Станом на вечір суботи Ізраїль не отримав списку імен перших трьох заручників, які мають бути звільнені в неділю, у зв’язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що без цього списку угода про припинення вогню не буде чинною.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Катар та Армія оборони Ізраїлю заявили в суботу, що перемир'я між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС у секторі Гази набуде чинності в неділю о 8:30 ранку за місцевим часом. Через кілька годин перші ізраїльські заручники і палестинські в'язні будуть звільнені згідно з угодою.

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Однак, станом на вечір суботи Ізраїль не отримав імен трьох заручників, які мають бути звільнені до 16:00 в неділю, і Нетаньягу заявив, що це є порушенням угоди. ХАМАС повинен був надати ці імена до обіду суботи.

У своїх перших публічних коментарях щодо угоди, зроблених у 10-хвилинному відео, оприлюдненому в суботу ввечері, Нетаньягу назвав перший етап угоди про звільнення заручників "тимчасовим припиненням вогню" і наголосив, що і президент США Джо Байден, і обраний президент Дональд Трамп підкреслили, що Ізраїль може повернутися до бойових дій в Газі, якщо наступні етапи угоди не будуть реалізовані.

Однак у суботу ввечері офіс прем'єр-міністра заявив, що Ізраїль досі не отримав список імен, що є порушенням умов угоди.

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У заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю зазначили: "Ми не будемо просуватися вперед, поки не отримаємо список заручників, які мають бути звільнені, як і було домовлено. Ізраїль не потерпить порушень угоди. Вся відповідальність лежить на ХАМАС".

Угода, яка була підписана в Досі вранці в п'ятницю і ратифікована Ізраїлем рано в суботу, передбачає, що ХАМАС зобов'язаний надати імена заручників щонайменше за 24 години до їх звільнення.

У своєму відеозверненні Нетаньягу заявив, що Ізраїль не заспокоїться доти, доки "всі його військові цілі не будуть досягнуті", що включає повернення всіх заручників, які утримуються в Газі.

Він додав, що США пообіцяли Ізраїлю надати зброю, необхідну для повернення до бойових дій у разі необхідності, і сказав, що Ізраїль зробить це "новими способами і з дуже великою силою".

Що передувало: Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа.

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