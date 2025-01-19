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Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 января 2025, 01:58
Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе
фото: getty images

По состоянию на вечер субботы Израиль не получил списка имен первых трех заложников, которые должны быть освобождены в воскресенье, в связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что без этого списка соглашение о прекращении огня не будет действовать.

Источник: The Times of Israel

Детали: Катар и Армия обороны Израиля заявили в субботу, что перемирие между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа вступит в силу в воскресенье в 8:30 утра по местному времени. Через несколько часов первые израильские заложники и палестинские заключенные будут освобождены в соответствии с соглашением.

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Однако, по состоянию на вечер субботы Израиль не получил имен трех заложников, которые должны быть освобождены до 16:00 в воскресенье, и Нетаньяху заявил, что это является нарушением соглашения. ХАМАС должен был предоставить эти имена до обеда субботы.

В своих первых публичных комментариях по соглашению, сделанных в 10-минутном видео, обнародованном в субботу вечером, Нетаньяху назвал первый этап соглашения об освобождении заложников "временным прекращением огня" и подчеркнул, что и президент США Джо Байден, и избранный президент Дональд Трамп подчеркнули, что Израиль может вернуться к боевым действиям в Газе, если следующие этапы соглашения не будут реализованы.

Однако в субботу вечером офис премьер-министра заявил, что Израиль до сих пор не получил список имен, что является нарушением условий соглашения.

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В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля отметили: "Мы не будем продвигаться вперед, пока не получим список заложников, которые должны быть освобождены, как и было договорено. Израиль не потерпит нарушений соглашения. Вся ответственность лежит на ХАМАС".

Соглашение, которое было подписано в Дохе утром в пятницу и ратифицировано Израилем рано в субботу, предусматривает, что ХАМАС обязан предоставить имена заложников по меньшей мере за 24 часа до их освобождения.

В своем видеообращении Нетаньяху заявил, что Израиль не успокоится до тех пор, пока "все его военные цели не будут достигнуты", что включает возвращение всех заложников, удерживаемых в Газе.

Он добавил, что США пообещали Израилю предоставить оружие, необходимое для возвращения к боевым действиям в случае необходимости, и сказал, что Израиль сделает это "новыми способами и с очень большой силой".

Что предшествовало: Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Предыстория: 

  • 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
  • 17 января Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение.
  • В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что премьер-министр созвал на пятницу заседание Кабинета министров по вопросам безопасности, чтобы провести голосование по соглашению.
  • 15 января президент США Джо Байден подтвердил, что Израиль и террористы ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.
  • Утром 16 января офис премьер-министра Израиля сообщил, что палестинское исламское движение ХАМАС отказалось поддерживать ряд соглашений о прекращении огня в Секторе Газа и срывает процесс освобождения заложников.

ИзраильХАМАССектор Газа
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