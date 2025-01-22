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ЗСУ відкинули росіян біля Шевченка та Удачного, але відступили в інших районах – DeepState

Іван Д'яконовСереда, 22 січня 2025, 04:37
ЗСУ відкинули росіян біля Шевченка та Удачного, але відступили в інших районах – DeepState
Мапа: DeepState

У ніч на 22 січня Сили оборони України успішно відкинули противника поблизу населених пунктів Шевченко та Удачне. Водночас за даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська просунулись біля інших населених пунктів Донецької області.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією DeepState, противник продовжує просуватися в Донецькій області. 

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Дослівно: "Ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного".

Передісторія:

  • Російські окупанти намагаються захопити Велику Новосілку, що на Донеччині, загарбники пробують перерізати дорогу із Зеленого Поля і захопити населений пункт без боїв у забудові.
  • Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ. 
  • Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.
  • Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.
  • У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.

окупаціяДонецька областьвійна
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