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ВСУ отбросили россиян возле Шевченко и Удачного, но отступили в других районах – DeepState

Иван ДьяконовСреда, 22 января 2025, 04:37
ВСУ отбросили россиян возле Шевченко и Удачного, но отступили в других районах – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 22 января Силы обороны Украины успешно отбросили противника вблизи населенных пунктов Шевченко и Удачное. В то же время по данным аналитического проекта DeepState, российские войска продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По информации DeepState, противник продолжает продвигаться в Донецкой области. 

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Дословно: "Враг продвинулся в Великой Новоселке, у Воздвиженки, Славянки и Серебряного".

Предыстория:

  • Российские оккупанты пытаются захватить Большую Новоселку, что в Донецкой области, захватчики пытаются перерезать дорогу из Зеленого Поля и захватить населенный пункт без боев в застройке.
  • Российская армия обходит Покровск с юга и приближается к Днепропетровщине. Сейчас россияне движутся в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск. 
  • Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что неподалеку Покровска Донецкой области оккупанты, у которых есть превосходящие силы и ресурсы, ведут активные наступательные действия, хотят захватить близлежащие села, чтобы взять в частичное окружение Покровск.
  • Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил об усилении обстрелов города российскими войсками. По словам Добряка, российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от города.
  • В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

оккупацияДонецкая областьвойна
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