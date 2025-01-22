ВСУ отбросили россиян возле Шевченко и Удачного, но отступили в других районах – DeepState
Среда, 22 января 2025, 04:37
В ночь на 22 января Силы обороны Украины успешно отбросили противника вблизи населенных пунктов Шевченко и Удачное. В то же время по данным аналитического проекта DeepState, российские войска продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.
Источник: DeepState
Детали: По информации DeepState, противник продолжает продвигаться в Донецкой области.
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Дословно: "Враг продвинулся в Великой Новоселке, у Воздвиженки, Славянки и Серебряного".
Предыстория:
- Российские оккупанты пытаются захватить Большую Новоселку, что в Донецкой области, захватчики пытаются перерезать дорогу из Зеленого Поля и захватить населенный пункт без боев в застройке.
- Российская армия обходит Покровск с юга и приближается к Днепропетровщине. Сейчас россияне движутся в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск.
- Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что неподалеку Покровска Донецкой области оккупанты, у которых есть превосходящие силы и ресурсы, ведут активные наступательные действия, хотят захватить близлежащие села, чтобы взять в частичное окружение Покровск.
- Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил об усилении обстрелов города российскими войсками. По словам Добряка, российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от города.
- В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.