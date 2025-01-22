ВСУ отбросили россиян возле Шевченко и Удачного, но отступили в других районах – DeepState

В ночь на 22 января Силы обороны Украины успешно отбросили противника вблизи населенных пунктов Шевченко и Удачное. В то же время по данным аналитического проекта DeepState, российские войска продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По информации DeepState, противник продолжает продвигаться в Донецкой области.

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Дословно: "Враг продвинулся в Великой Новоселке, у Воздвиженки, Славянки и Серебряного".

Предыстория:

Российские оккупанты пытаются захватить Большую Новоселку, что в Донецкой области, захватчики пытаются перерезать дорогу из Зеленого Поля и захватить населенный пункт без боев в застройке.