Россияне расстреляли 6 пленных бойцов в Донецкой области – ОГП

Российские оккупанты в Донецкой области расстреляли шестерых украинских военнослужащих, которых захватили в плен. Правоохранители начали расследование.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По предварительным данным, во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области оккупанты захватили в плен шестерых военнослужащих Сил обороны Украины и в дальнейшем расстреляли.

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Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и классифицируется как тяжкое международное преступление.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению".

Детали: Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в сети распространяется очередное видео о расстреле российскими военными безоружных украинских военнопленных.

Дословно Лубинец: "На видео оккупанты собственноручно зафиксировали собственное преступление - расстрел в спину шестерых украинских воинов, попавших в плен. Видео обрывается, когда на земле лежит седьмой воин, его судьба неизвестна. Расстрел каждого из тех, кто попал в плен, происходит на глазах у других собратьев. При этом оккупанты приказывают им "лежать и закрыть рот", а "оператор" преступления озвучивает "Один - мой", а затем видно, как он выпускает ряд пуль в спину одному из военнопленных".

Что предшествовало: