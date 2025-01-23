Россияне расстреляли 6 пленных бойцов в Донецкой области – ОГП
Российские оккупанты в Донецкой области расстреляли шестерых украинских военнослужащих, которых захватили в плен. Правоохранители начали расследование.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "По предварительным данным, во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области оккупанты захватили в плен шестерых военнослужащих Сил обороны Украины и в дальнейшем расстреляли.
Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и классифицируется как тяжкое международное преступление.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению".
Детали: Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в сети распространяется очередное видео о расстреле российскими военными безоружных украинских военнопленных.
Дословно Лубинец: "На видео оккупанты собственноручно зафиксировали собственное преступление - расстрел в спину шестерых украинских воинов, попавших в плен. Видео обрывается, когда на земле лежит седьмой воин, его судьба неизвестна. Расстрел каждого из тех, кто попал в плен, происходит на глазах у других собратьев. При этом оккупанты приказывают им "лежать и закрыть рот", а "оператор" преступления озвучивает "Один - мой", а затем видно, как он выпускает ряд пуль в спину одному из военнопленных".
Что предшествовало:
- Офис генпрокурора констатирует, что с каждым месяцем растет количество расстрелов украинских военнопленных. В октябре-ноябре прокуратура открыла 13 дел по расстрелам 54 украинских военнопленных, что составляет треть всех таких производств в 2024 году.
- В ноябре 2024 года россияне раздели догола и расстреляли пленных ВСУ на Покровском направлении.
- Также российские захватчики расстреляли пятерых пленных бойцов Вооруженных сил вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области, начато уголовное производство.
- Российские военные 23 октября в течение недели захватили в плен и расстреляли шестерых украинских бойцов.