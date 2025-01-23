Сирський: 155 бригада поступово набуває бойових спроможностей

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевняє, що ситуація в 155 окремій механізовані бригаді "Анна Київська" постопово налагоджується, а негативні моменти, які виникли, будуть враховані в майбутньому.

Джерело: генерал у Facebook

Пряма мова: "Присвятив день роботі на Покровському напрямку, де ворог зосереджує основні зусилля та веде активні наступальні дії.

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Під час роботи на командних пунктах заслухав командирів бригад щодо особливостей ведення бойових дій, проблемних питань та вжив всіх заходів щодо їх вирішення.

Особливу увагу приділив 155 окремій механізованій бригаді. Варто відзначити, що бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей. Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців".

Деталі: Сирський зазначає, що вислухав проблемні питання та запити щодо актуальних потреб.

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Головком зазначає, що попрацював в окремому полку БПС, щодо подальшого масштабування його в бригаду нового типу. Ознайомився з новими технологічними розробками, які вдосконалюються з урахуванням викликів війни та одразу застосовуються безпосередньо на полі бою.

Він додає, що ухвалив необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами та ресурсами для ефективнішого виконання завдань.

Передісторія: