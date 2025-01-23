Сирський: 155 бригада поступово набуває бойових спроможностей
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевняє, що ситуація в 155 окремій механізовані бригаді "Анна Київська" постопово налагоджується, а негативні моменти, які виникли, будуть враховані в майбутньому.
Джерело: генерал у Facebook
Пряма мова: "Присвятив день роботі на Покровському напрямку, де ворог зосереджує основні зусилля та веде активні наступальні дії.
Під час роботи на командних пунктах заслухав командирів бригад щодо особливостей ведення бойових дій, проблемних питань та вжив всіх заходів щодо їх вирішення.
Особливу увагу приділив 155 окремій механізованій бригаді. Варто відзначити, що бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей. Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців".
Деталі: Сирський зазначає, що вислухав проблемні питання та запити щодо актуальних потреб.
Головком зазначає, що попрацював в окремому полку БПС, щодо подальшого масштабування його в бригаду нового типу. Ознайомився з новими технологічними розробками, які вдосконалюються з урахуванням викликів війни та одразу застосовуються безпосередньо на полі бою.
Він додає, що ухвалив необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами та ресурсами для ефективнішого виконання завдань.
Передісторія:
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив про факти неналежного формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади, а ДБР заявило про розслідування фактів дезертирства та перевищення повноважень.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що приділив увагу нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155 механізованої бригади, а також "проблемним питанням, які необхідно вирішити".
- Представники французької армії підтвердили факти дезертирства Серед українських військових, які проходили навчання.
- Генеральний штаб 7 січня заявив, що 155 Окрема механізована бригада "Анна Київська" виконує бойові завдання біля Покровська у повному складі, її посилили безпілотниками та надали додаткову комплектацію.
- Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України 20 січня затримали екскомандира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина.