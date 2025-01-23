Сырский: 155 бригада постепенно приобретает боевые возможности

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уверяет, что ситуация в 155 отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская" постепенно налаживается, а негативные моменты, которые возникли, будут учтены в будущем.

Источник: генерал в Facebook

Прямая речь: "Посвятил день работе на Покровском направлении, где враг сосредоточивает основные усилия и ведет активные наступательные действия.

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Во время работы на командных пунктах заслушал командиров бригад об особенностях ведения боевых действий, проблемных вопросов и принял все меры по их решению.

Особое внимание уделил 155 отдельной механизированной бригаде. Стоит отметить, что бригада постепенно приобретает определенных боевых возможностей. Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих".

Детали: Сырский отмечает, что выслушал проблемные вопросы и запросы по актуальным потребностям.

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Главком говорит, что поработал в отдельном полку БПС, по дальнейшему масштабированию его в бригаду нового типа. Ознакомился с новыми технологическими разработками, которые совершенствуются с учетом вызовов войны и сразу применяются непосредственно на поле боя.

Он добавляет, что принял необходимые решения по усилению подразделений резервами и ресурсами для более эффективного выполнения задач.

Предыстория: