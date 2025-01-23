Гнезділова випустили з-під варти: він повертається на службу після публічного СЗЧ

Військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину, звільнили з-під варти. Він повертається на службу.

Джерело: адвокатка Гнезділова Анастасія Бурковська у коментарі "hromadske", "Радіо Свобода"

Деталі: "На засіданні 23 січня Бабушкінський райсуд Дніпра скасував запобіжний захід військовому. Так, Гнезділова звільнили у залі суду", – йдеться в повідомленні hromadske.

Реклама:

Кореспонденти "Радіо Свободи" уточнили, що його адвокатка внесла клопотання, щоб чоловіка повернули до його військової частини та позбавили кримінальної відповідальності. Сам Гнезділов заявив, що готовий повернутися в частину. За три дні він має повернутися на службу і буде оператором БПЛА.

РЕКЛАМА:

Передісторія: