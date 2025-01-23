Гнезділова випустили з-під варти: він повертається на службу після публічного СЗЧ
Військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину, звільнили з-під варти. Він повертається на службу.
Джерело: адвокатка Гнезділова Анастасія Бурковська у коментарі "hromadske", "Радіо Свобода"
Деталі: "На засіданні 23 січня Бабушкінський райсуд Дніпра скасував запобіжний захід військовому. Так, Гнезділова звільнили у залі суду", – йдеться в повідомленні hromadske.
Кореспонденти "Радіо Свободи" уточнили, що його адвокатка внесла клопотання, щоб чоловіка повернули до його військової частини та позбавили кримінальної відповідальності. Сам Гнезділов заявив, що готовий повернутися в частину. За три дні він має повернутися на службу і буде оператором БПЛА.
Передісторія:
- 21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію в суспільстві, думки з цього приводу розділились.
- У 56-тій окремій мотопіхотній бригаді, де служить Гнезділов, призначили службове розслідування та заявили, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".
- 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у засобах масової інформації відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування Бюро.
- Працівники ДБР 9 жовтня затримали Гнезділова та провели обшук.
- 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство. 28 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ. Він набув чинності 29 листопада.
- Печерський районний суд Києва 29 листопада продовжив тримання під вартою для Гнезділова до 15 січня без права на заставу.
- 6 січня Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою для Гнезділова до 31 січня 2025 року без права внесення застави.
- 15 січня Зеленський підписав закон, згідно з положеннями якого продовжується до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили самовільне залишення частини, та які добровільно прибули до військових частин.