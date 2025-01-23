Гнездилова выпустили из-под стражи: он возвращается на службу после публичного СОЧ

Военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который публично самовольно покинул свою часть, освободили из-под стражи. Он возвращается на службу.

Источник: адвокат Гнездилова Анастасия Бурковская в комментарии "hromadske", "Радио Свобода"

Детали: "На заседании 23 января Бабушкинский райсуд Днепра отменил меру пресечения военному. Так, Гнездилова освободили в зале суда", – говорится в сообщении hromadske.

Реклама:

Корреспонденты "Радио Свободы" уточнили, что его адвокат внесла ходатайство, чтобы мужчину вернули в его воинскую часть и лишили уголовной ответственности. Сам Гнездилов заявил, что готов вернуться в часть. Через три дня он должен вернуться на службу и будет оператором БПЛА.

РЕКЛАМА:

Предыстория: