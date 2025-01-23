Гнездилова выпустили из-под стражи: он возвращается на службу после публичного СОЧ
Четверг, 23 января 2025, 13:20
Военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который публично самовольно покинул свою часть, освободили из-под стражи. Он возвращается на службу.
Источник: адвокат Гнездилова Анастасия Бурковская в комментарии "hromadske", "Радио Свобода"
Детали: "На заседании 23 января Бабушкинский райсуд Днепра отменил меру пресечения военному. Так, Гнездилова освободили в зале суда", – говорится в сообщении hromadske.
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Корреспонденты "Радио Свободы" уточнили, что его адвокат внесла ходатайство, чтобы мужчину вернули в его воинскую часть и лишили уголовной ответственности. Сам Гнездилов заявил, что готов вернуться в часть. Через три дня он должен вернуться на службу и будет оператором БПЛА.
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Предыстория:
- 21 сентября военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в обществе, мнения по этому поводу разделились.
- В 56-й отдельной мотопехотной бригаде, где служит Гнездилов, назначили служебное расследование и заявили, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".
- 23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в средствах массовой информации открыла уголовное производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро.
- Работники ГБР 9 октября задержали Гнездилова и провели обыск.
- 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу за первое СОЧ или дезертирство. 28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Он вступил в силу 29 ноября.
- Печерский районный суд Киева 29 ноября продлилсодержание под стражей для Гнездилова до 15 января без права на залог.
- 6 января Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей для Гнездилова до 31 января 2025 года без права внесения залога.
- 15 января Зеленский подписал закон, согласно положениям которого продлевается до 1 марта возможность постановки на учет военнослужащих, совершивших самовольное оставление части, и которые добровольно прибыли в воинские части.