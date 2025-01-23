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Гнездилова выпустили из-под стражи: он возвращается на службу после публичного СОЧ

Анастасия ПроцЧетверг, 23 января 2025, 13:20
Гнездилова выпустили из-под стражи: он возвращается на службу после публичного СОЧ
СЕРГЕЙ ГНЕЗДИЛОВ. ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK

Военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который публично самовольно покинул свою часть, освободили из-под стражи. Он возвращается на службу.

Источник: адвокат Гнездилова Анастасия Бурковская в комментарии "hromadske""Радио Свобода"

Детали: "На заседании 23 января Бабушкинский райсуд Днепра отменил меру пресечения военному. Так, Гнездилова освободили в зале суда", – говорится в сообщении hromadske.

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Корреспонденты "Радио Свободы" уточнили, что его адвокат внесла ходатайство, чтобы мужчину вернули в его воинскую часть и лишили уголовной ответственности. Сам Гнездилов заявил, что готов вернуться в часть. Через три дня он должен вернуться на службу и будет оператором БПЛА.

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Предыстория:

  • 21 сентября военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в обществе, мнения по этому поводу разделились.
  • В 56-й отдельной мотопехотной бригаде, где служит Гнездилов, назначили служебное расследование и заявили, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".
  • 23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в средствах массовой информации открыла уголовное производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро.
  • Работники ГБР 9 октября задержали Гнездилова и провели обыск.
  • 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу за первое СОЧ или дезертирство. 28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Он вступил в силу 29 ноября.
  • Печерский районный суд Киева 29 ноября продлилсодержание под стражей для Гнездилова до 15 января без права на залог.
  • 6 января Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей для Гнездилова до 31 января 2025 года без права внесения залога.
  • 15 января Зеленский подписал закон, согласно положениям которого продлевается до 1 марта возможность постановки на учет военнослужащих, совершивших самовольное оставление части, и которые добровольно прибыли в воинские части.

армиядемобилизациясуд
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