Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський уточнив, що ймовірна кількість миротворців залежатиме від розмірів української армії

Українська правдаЧетвер, 23 січня 2025, 13:42
Зеленський уточнив, що ймовірна кількість миротворців залежатиме від розмірів української армії
Фото: Getty Images

Якщо скоротити чисельність української армії, то замість неї знадобляться інші війська у тій кількості, на яку скоротили сили ЗСУ.

Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Bloomberg

Пряма мова: "Я, до речі, не говорив, що нам потрібно 200 тисяч (миротворців – ред.)... Мене запитав журналіст. Я сказав, може бути більше, може бути менше".

Реклама:

Деталі: Президент наголосив, що для того, щоб зупинити росіян, необхідна мільйонна армія. Однак, якщо Європа та Америка заявлять про неможливість утримувати таке велике українське військо і доведеться скоротити чисельність ЗСУ, то їх контингент мають замінити інші війська.

"Якщо ми зменшимо її (українську армію – ред.) на 200 тисяч, на 300, чи на 500 тисяч, це означатиме, що замість цього потрібні інші війська у тій кількості, на яку ми скоротимося", – заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна готова до введення миротворчого контингенту й підкреслив, що такі війська можуть ефективно допомогти, якщо інші країни матимуть "добру волю".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

миротворціросійсько-українська війнаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Чи продаватимуть Києво-Могилянську академію? У МОН відповіли
В ЄС офіційно призупинили безвіз для дипломатів і посадовців Грузії
ЄС погодив продовження санкцій проти Росії, пішовши на угоду з Угорщиною
Угорщина погодилась продовжити санкції проти Росії, але має умову – ЗМІ
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом – ЗМІ
фото, доповнено Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині – ОВА
Усі новини...
миротворці
Бербок підтримала відправку німецьких миротворців до України після війни
Зеленський: США мають бути частиною миротворчих сил в Україні
Зеленський: Україні потрібно щонайменше 200 тис. миротворців для запобігання новому нападу Росії
Останні новини
19:45
На узбережжі Одещини зібрали майже 4 кг мазуту, який, ймовірно, викинуло після трощі танкерів РФ
19:45
DeepSeek постраждала від масштабної кібератаки та обмежує реєстрацію користувачів
19:40
ЄС запровадив санкції проти трьох російських офіцерів ГРУ через кібератаку на Естонію у 2020-му
19:21
Мін'юст хоче конфіскувати мережу АЗС російської "Татнафти" в Україні
19:11
Міноборони назвало найпопулярніші вакансії серед жінок в рекрутингових центрах
18:56
В ЄС погодились послабити санкції проти Сирії
18:36
Британія оновила санкційний список щодо Білорусі після "виборів"
18:25
Чи продаватимуть Києво-Могилянську академію? У МОН відповіли
18:25
У Херсоні росіяни з дрона атакували трактор: загинув чоловік
18:11
Опитування: 78% українців користуються інтернетом, 55% – електронними держпослугами та 42% – "Дією"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: