Зеленський уточнив, що ймовірна кількість миротворців залежатиме від розмірів української армії
Якщо скоротити чисельність української армії, то замість неї знадобляться інші війська у тій кількості, на яку скоротили сили ЗСУ.
Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Bloomberg
Пряма мова: "Я, до речі, не говорив, що нам потрібно 200 тисяч (миротворців – ред.)... Мене запитав журналіст. Я сказав, може бути більше, може бути менше".
Деталі: Президент наголосив, що для того, щоб зупинити росіян, необхідна мільйонна армія. Однак, якщо Європа та Америка заявлять про неможливість утримувати таке велике українське військо і доведеться скоротити чисельність ЗСУ, то їх контингент мають замінити інші війська.
"Якщо ми зменшимо її (українську армію – ред.) на 200 тисяч, на 300, чи на 500 тисяч, це означатиме, що замість цього потрібні інші війська у тій кількості, на яку ми скоротимося", – заявив Зеленський.
Президент додав, що Україна готова до введення миротворчого контингенту й підкреслив, що такі війська можуть ефективно допомогти, якщо інші країни матимуть "добру волю".
Передісторія:
- Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу Росії на Україну після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.
- Пізніше Зеленський підкреслив, що будь-які ефективні миротворчі сили, розгорнуті в Україні, повинні включати американські війська.
- 23 січня Зеленський заявив, що завершення російської війни проти України має бути перемогою президента США Дональда Трампа, а не правителя держави-агресора Володимира Путіна.