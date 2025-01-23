Зеленський уточнив, що ймовірна кількість миротворців залежатиме від розмірів української армії

Якщо скоротити чисельність української армії, то замість неї знадобляться інші війська у тій кількості, на яку скоротили сили ЗСУ.

Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Bloomberg

Пряма мова: "Я, до речі, не говорив, що нам потрібно 200 тисяч (миротворців – ред.)... Мене запитав журналіст. Я сказав, може бути більше, може бути менше".

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Деталі: Президент наголосив, що для того, щоб зупинити росіян, необхідна мільйонна армія. Однак, якщо Європа та Америка заявлять про неможливість утримувати таке велике українське військо і доведеться скоротити чисельність ЗСУ, то їх контингент мають замінити інші війська.

"Якщо ми зменшимо її (українську армію – ред.) на 200 тисяч, на 300, чи на 500 тисяч, це означатиме, що замість цього потрібні інші війська у тій кількості, на яку ми скоротимося", – заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна готова до введення миротворчого контингенту й підкреслив, що такі війська можуть ефективно допомогти, якщо інші країни матимуть "добру волю".

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