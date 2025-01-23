Зеленский уточнил, что вероятное количество миротворцев будет зависеть от размеров украинской армии
Если сократить численность украинской армии, то вместо нее понадобятся другие войска в том количестве, на которое сократили силы ВСУ.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Bloomberg
Прямая речь: "Я, кстати, не говорил, что нам нужно 200 тысяч (миротворцев – ред.)... Меня спросил журналист. Я сказал, может быть больше, может быть меньше".
Детали: Президент подчеркнул, что для того, чтобы остановить россиян, необходима миллионная армия. Однако, если Европа и Америка заявят о невозможности содержать такое большое украинское войско и придется сократить численность ВСУ, то их контингент должны заменить другие войска.
"Если мы уменьшим ее (украинскую армию – ред.) на 200 тысяч, на 300, или на 500 тысяч, это будет означать, что вместо этого нужны другие войска в том количестве, на которое мы сократимся", – заявил Зеленский.
Президент добавил, что Украина готова к введению миротворческого контингента и подчеркнул, что такие войска могут эффективно помочь, если другие страны будут иметь "добрую волю".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что для предотвращения нового нападения России на Украину после достижения соглашения о прекращении огня необходимо разместить не менее 200 тысяч европейских миротворцев.
- Позже Зеленский подчеркнул, что любые эффективные миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать американские войска.
- 23 января Зеленский заявил, что завершение российской войны против Украины должно быть победой президента США Дональда Трампа, а не правителя государства-агрессора Владимира Путина.