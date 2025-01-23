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Зеленский уточнил, что вероятное количество миротворцев будет зависеть от размеров украинской армии

Украинская правдаЧетверг, 23 января 2025, 13:42
Зеленский уточнил, что вероятное количество миротворцев будет зависеть от размеров украинской армии
Фото: Getty Images

Если сократить численность украинской армии, то вместо нее понадобятся другие войска в том количестве, на которое сократили силы ВСУ.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Bloomberg

Прямая речь: "Я, кстати, не говорил, что нам нужно 200 тысяч (миротворцев – ред.)... Меня спросил журналист. Я сказал, может быть больше, может быть меньше".

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Детали: Президент подчеркнул, что для того, чтобы остановить россиян, необходима миллионная армия. Однако, если Европа и Америка заявят о невозможности содержать такое большое украинское войско и придется сократить численность ВСУ, то их контингент должны заменить другие войска.

"Если мы уменьшим ее (украинскую армию – ред.) на 200 тысяч, на 300, или на 500 тысяч, это будет означать, что вместо этого нужны другие войска в том количестве, на которое мы сократимся", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что Украина готова к введению миротворческого контингента и подчеркнул, что такие войска могут эффективно помочь, если другие страны будут иметь "добрую волю".

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Предыстория:

миротворцыроссийско-украинская войнаЗеленский
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