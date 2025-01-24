В России заявили об атаке 121 БпЛА на 11 областей РФ, Москву и оккупированный Крым

В российском Минобороны заявили, что в ночь на 24 января 11 областей Федерации, Москву и оккупированный Крым атаковал 121 беспилотник.

Источник: МО РФ

Дословно: "В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат".

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Детали: В российском ведомстве отметили, что их ПВО якобы сбила 37 беспилотников над Брянской областью, 20 – над Рязанской, по 17 – над Курской и Саратовской.

А также 7 – над территорией Ростовской области, по 6 – над территорией Московской и Белгородской областей, 3 – над территорией Воронежской области, по два – над территорией Тульской, Липецкой и Орловской областей. Один – над Москвой. А еще один – над оккупированным Крымом.

Что предшествовало: В России вечером четверга сообщили об атаке беспилотников в ряде областей, в частности, взрывы раздавались вблизи Рязанского НПЗ.