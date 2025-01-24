Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России заявили об атаке 121 БпЛА на 11 областей РФ, Москву и оккупированный Крым

Ольга ГлущенкоПятница, 24 января 2025, 06:42
В России заявили об атаке 121 БпЛА на 11 областей РФ, Москву и оккупированный Крым
БпЛА. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМА

В российском Минобороны заявили, что в ночь на 24 января 11 областей Федерации, Москву и оккупированный Крым атаковал 121 беспилотник.

Источник: МО РФ

Дословно: "В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат".

Реклама:

Детали: В российском ведомстве отметили, что их ПВО якобы сбила 37 беспилотников над Брянской областью, 20 – над Рязанской, по 17 – над Курской и Саратовской.

А также 7 – над территорией Ростовской области, по 6 – над территорией Московской и Белгородской областей, 3 – над территорией Воронежской области, по два – над территорией Тульской, Липецкой и Орловской областей. Один – над Москвой. А еще один – над оккупированным Крымом.

Что предшествовало: В России вечером четверга сообщили об атаке беспилотников в ряде областей, в частности, взрывы раздавались вблизи Рязанского НПЗ.

Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
Росcия
В российской Рязани поразили НПЗ, а в Брянске атаковали завод микроэлектроники – ЦПД 
Трамп обвинил Россию в краже планов США по гиперзвуковым ракетам
ВСУ обезвредили 1 500 оккупантов за сутки
Последние новости
03:04
Сенат США утвердил Скотта Бессента министром финансов
02:30
СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
00:42
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
Все новости...
Реклама:
Реклама: