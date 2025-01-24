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Китай підтримує наміри Трампа завершити "українську кризу" через переговори

Українська правдаП'ятниця, 24 січня 2025, 15:03
Китай підтримує наміри Трампа завершити українську кризу через переговори
Фото: Getty Images

Китай позитивно оцінює прагнення адміністрації Дональда Трампа якнайшвидше завершити війну в Україні та заявляє про готовність до діалогу зі США, наголошуючи, що єдиним шляхом вирішення конфлікту залишаються переговори.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на брифінг речниці МЗС КНР Мао Нін

Пряма мова: "Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання "української кризи".

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Деталі: За словами речниці, Китай готовий до діалогу з іншими країнами, щоб домогтися переговорів та вирішити "конфлікт". 

"Китай відданий сприянню переговорам за мир", – підкреслила вона.

В свою чергу Мао Нін не підтвердила, але і не спростувала інформацію Трампа про те, що він 17 січня у телефонній розмові із головою КНР Сі Цзіньпіном обговорював завершення війни.

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Передісторія: 

ТрампКитайросійсько-українська війна
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