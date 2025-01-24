Китай підтримує наміри Трампа завершити "українську кризу" через переговори
Китай позитивно оцінює прагнення адміністрації Дональда Трампа якнайшвидше завершити війну в Україні та заявляє про готовність до діалогу зі США, наголошуючи, що єдиним шляхом вирішення конфлікту залишаються переговори.
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на брифінг речниці МЗС КНР Мао Нін
Пряма мова: "Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання "української кризи".
Деталі: За словами речниці, Китай готовий до діалогу з іншими країнами, щоб домогтися переговорів та вирішити "конфлікт".
"Китай відданий сприянню переговорам за мир", – підкреслила вона.
В свою чергу Мао Нін не підтвердила, але і не спростувала інформацію Трампа про те, що він 17 січня у телефонній розмові із головою КНР Сі Цзіньпіном обговорював завершення війни.
Передісторія:
- Навесні МЗС Китаю назвало війну Росії проти України "українською кризою" і заявило, що в ній "не повинно бути переможців і переможених".
- 17 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом.
- Путін і Сі 21 січня провели розмову у форматі відеозв'язку.
- 23 січня президент США Дональд Трамп підтвердив плани зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним для завершення розвʼязаної Росією повномасштабної війни проти України.