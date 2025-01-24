Китай поддерживает намерения Трампа завершить "украинский кризис" через переговоры
Китай положительно оценивает стремление администрации Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну в Украине и заявляет о готовности к диалогу с США, подчеркивая, что единственным путем решения конфликта остаются переговоры.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на брифинг пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин
Прямая речь: "Мы рады видеть, что все стороны играют конструктивную роль и создают условия для деэскалации и политического урегулирования "украинского кризиса".
Детали: По словам пресс-секретаря, Китай готов к диалогу с другими странами, чтобы добиться переговоров и решить "конфликт".
"Китай предан содействию переговорам за мир", – подчеркнула она.
В свою очередь Мао Нин не подтвердила, но и не опровергла информацию Трампа о том, что он 17 января в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждал завершение войны.
Предыстория:
- Весной МИД Китая назвал войну России против Украины "украинским кризисом" и заявил, что в ней "не должно быть победителей и побежденных".
- 17 января лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.
- Путин и Си 21 января провели разговор в формате видеосвязи.
- 23 января президент США Дональд Трамп подтвердил планы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.