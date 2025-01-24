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Китай поддерживает намерения Трампа завершить "украинский кризис" через переговоры

Украинская правдаПятница, 24 января 2025, 15:03
Китай поддерживает намерения Трампа завершить украинский кризис через переговоры
Фото: Getty Images

Китай положительно оценивает стремление администрации Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну в Украине и заявляет о готовности к диалогу с США, подчеркивая, что единственным путем решения конфликта остаются переговоры.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на брифинг пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин

Прямая речь: "Мы рады видеть, что все стороны играют конструктивную роль и создают условия для деэскалации и политического урегулирования "украинского кризиса".

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Детали: По словам пресс-секретаря, Китай готов к диалогу с другими странами, чтобы добиться переговоров и решить "конфликт". 

"Китай предан содействию переговорам за мир", – подчеркнула она.

В свою очередь Мао Нин не подтвердила, но и не опровергла информацию Трампа о том, что он 17 января в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждал завершение войны.

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Предыстория: 

ТрампКитайроссийско-украинская война
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