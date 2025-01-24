Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Затримання генералів: оборонний комітет Ради нагадав про існування бойового імунітету в Україні

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 січня 2025, 22:04
Затримання генералів: оборонний комітет Ради нагадав про існування бойового імунітету в Україні

Профільний комітет Верховної Ради після затримання генералів та офіцерів, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини, нагадав про бойовий імунітет та звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності під час воєнного стану.

Джерело: комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки за підсумками засідання 24 січня

Дослівно: "Комітет нагадує, що бойовий імунітет є правовим запобіжником, який виключає кримінальну протиправність діяння та передбачає можливість обґрунтованого звільнення військовослужбовців (зокрема, представників військового командування) від кримінальної відповідальності за діяння, вчинені в умовах дії воєнного стану, в першу чергу, під час відсічі збройної агресії російської федерації".

Реклама:

Деталі: У Раді нагадали, що у березні 2022 року парламент ухвалив зміни до законодавства, які передбачають запровадження під час воєнного стану бойового імунітету.

Крім того, в комітеті нагадали, що в умовах протидії агресії Росії заяви та дії, що здатні призвести до дискредитації ЗСУ, "становлять загрозу єдності народу" й "впливають на обороноздатність держави".

Комітет 24 січня ухвалив рішення:

РЕКЛАМА:
  • Визнаючи необхідність ретельного вивчення подій, які могли призвести до тяжких наслідків та зашкодити національній безпеці держави, не піддаючи сумніву компетенцію відповідних правоохоронних органів (комітет вбачає в ухвалених рішеннях ознаки вибіркового застосування норм права, про що свідчить виокремлення певних подій і певних осіб).
  • Застосування надмірно суворих запобіжних заходів щодо чинних військовослужбовців ЗСУ, активних учасників бойових дій, на думку членів комітету, є непропорційним та могло ґрунтуватися на довільному тлумаченні норм чинного законодавства (на думку членів комітету, демонстративне заґратування офіцерів і генералів ставить знак рівності між особливо небезпечними злочинцями і людьми, що зі зброєю в руках боронили незалежність країни).
  • Члени комітету наголошують на необхідності уникнення офіційними особами будь-яких заяв або коментарів, здатних вплинути на формування у громадян хибного враження щодо розслідуваних подій (будь-які маніпуляції чи спекуляції здатні сприяти намаганням ворога підірвати взаємну довіру суспільства і ЗСУ).

Комітет Ради планує надалі відстежувати ситуацію із цим розслідуванням і на найближчому засіданні планує заслухати представників профільних органів.

Нагадаємо:

  • 20 січня працівники ДБР у взаємодії зі СБУ затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.
  • Колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.
  • П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за Галушкіна. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.
  • 22 січня працівники Державного бюро розслідувань знову затримали Галушкіна. Бюро заявило, що у взаємодії із СБУ було виявлено нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.
  • Колишній командувач оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрій Галушкін заявив, що нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії командирів усіх рівнів. Він також висловив готовність повернутися на фронт, навіть у званні рядового солдата.

Читайте також: Екскомбриг 125-ої ТРО Горбенко: На Харківщині робили все можливе. Але втримати фронт, коли в тебе 6–8 людей на кілометр – нереально

Верховна РадаДБРХарківська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський призначив командувача Сухопутних військ керівником ОСУВ "Хортиця"
Колумбія не прийняла депортаційні рейси з США, Трамп запровадив жорсткі заходи у відповідь
Лукашенку малюють на "виборах" понад 87%
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти – ЗМІ
Над Україною уночі збили 50 БПЛА
Усі новини...
Верховна Рада
В ОП заявили, що будуть продовжувати термін проходження повторного ВЛК для "обмежено придатних"
Справа про крадіжку 140 млн: ВАКС обрав 100-мільйонну заставу нардепу Бондару
У справі нардепки Кормишкіної підозру отримав також її чоловік
Останні новини
04:08
ISW проаналізував, які цілі переслідує Росія захопленням Великої Новосілки на Донеччині
03:04
На Київщині працює ППО по російських дронах
02:50
фотоЧерез ворожу атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка – ЗМІ
02:26
На Івано-Франківщині пролунали вибухи – ЗМІ
02:08
"Вибори" в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
01:40
Ворог просунувся в Торецьку і ще біля двох населених пунктів на Донеччині – DeepState
00:52
Соцмережі повідомили про атаку БпЛА на НПЗ у російській Тверській області
00:16
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
23:51
Посадовець СБУ збив дитину у Василькові, його арештували
23:30
У прокат вийшов фільм "Сент-Екзюпері": інтерв'ю з режисером про особливості стрічки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: