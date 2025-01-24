Затримання генералів: оборонний комітет Ради нагадав про існування бойового імунітету в Україні
Профільний комітет Верховної Ради після затримання генералів та офіцерів, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини, нагадав про бойовий імунітет та звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності під час воєнного стану.
Джерело: комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки за підсумками засідання 24 січня
Дослівно: "Комітет нагадує, що бойовий імунітет є правовим запобіжником, який виключає кримінальну протиправність діяння та передбачає можливість обґрунтованого звільнення військовослужбовців (зокрема, представників військового командування) від кримінальної відповідальності за діяння, вчинені в умовах дії воєнного стану, в першу чергу, під час відсічі збройної агресії російської федерації".
Деталі: У Раді нагадали, що у березні 2022 року парламент ухвалив зміни до законодавства, які передбачають запровадження під час воєнного стану бойового імунітету.
Крім того, в комітеті нагадали, що в умовах протидії агресії Росії заяви та дії, що здатні призвести до дискредитації ЗСУ, "становлять загрозу єдності народу" й "впливають на обороноздатність держави".
Комітет 24 січня ухвалив рішення:
- Визнаючи необхідність ретельного вивчення подій, які могли призвести до тяжких наслідків та зашкодити національній безпеці держави, не піддаючи сумніву компетенцію відповідних правоохоронних органів (комітет вбачає в ухвалених рішеннях ознаки вибіркового застосування норм права, про що свідчить виокремлення певних подій і певних осіб).
- Застосування надмірно суворих запобіжних заходів щодо чинних військовослужбовців ЗСУ, активних учасників бойових дій, на думку членів комітету, є непропорційним та могло ґрунтуватися на довільному тлумаченні норм чинного законодавства (на думку членів комітету, демонстративне заґратування офіцерів і генералів ставить знак рівності між особливо небезпечними злочинцями і людьми, що зі зброєю в руках боронили незалежність країни).
- Члени комітету наголошують на необхідності уникнення офіційними особами будь-яких заяв або коментарів, здатних вплинути на формування у громадян хибного враження щодо розслідуваних подій (будь-які маніпуляції чи спекуляції здатні сприяти намаганням ворога підірвати взаємну довіру суспільства і ЗСУ).
Комітет Ради планує надалі відстежувати ситуацію із цим розслідуванням і на найближчому засіданні планує заслухати представників профільних органів.
Нагадаємо:
- 20 січня працівники ДБР у взаємодії зі СБУ затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.
- Колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.
- П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за Галушкіна. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.
- 22 січня працівники Державного бюро розслідувань знову затримали Галушкіна. Бюро заявило, що у взаємодії із СБУ було виявлено нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.
- Колишній командувач оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрій Галушкін заявив, що нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії командирів усіх рівнів. Він також висловив готовність повернутися на фронт, навіть у званні рядового солдата.
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