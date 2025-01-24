Затримання генералів: оборонний комітет Ради нагадав про існування бойового імунітету в Україні

Профільний комітет Верховної Ради після затримання генералів та офіцерів, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини, нагадав про бойовий імунітет та звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності під час воєнного стану.

Джерело: комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки за підсумками засідання 24 січня

Дослівно: "Комітет нагадує, що бойовий імунітет є правовим запобіжником, який виключає кримінальну протиправність діяння та передбачає можливість обґрунтованого звільнення військовослужбовців (зокрема, представників військового командування) від кримінальної відповідальності за діяння, вчинені в умовах дії воєнного стану, в першу чергу, під час відсічі збройної агресії російської федерації".

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Деталі: У Раді нагадали, що у березні 2022 року парламент ухвалив зміни до законодавства, які передбачають запровадження під час воєнного стану бойового імунітету.

Крім того, в комітеті нагадали, що в умовах протидії агресії Росії заяви та дії, що здатні призвести до дискредитації ЗСУ, "становлять загрозу єдності народу" й "впливають на обороноздатність держави".

Комітет 24 січня ухвалив рішення:

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Визнаючи необхідність ретельного вивчення подій, які могли призвести до тяжких наслідків та зашкодити національній безпеці держави, не піддаючи сумніву компетенцію відповідних правоохоронних органів (комітет вбачає в ухвалених рішеннях ознаки вибіркового застосування норм права, про що свідчить виокремлення певних подій і певних осіб).

Застосування надмірно суворих запобіжних заходів щодо чинних військовослужбовців ЗСУ, активних учасників бойових дій, на думку членів комітету, є непропорційним та могло ґрунтуватися на довільному тлумаченні норм чинного законодавства (на думку членів комітету, демонстративне заґратування офіцерів і генералів ставить знак рівності між особливо небезпечними злочинцями і людьми, що зі зброєю в руках боронили незалежність країни).

Члени комітету наголошують на необхідності уникнення офіційними особами будь-яких заяв або коментарів, здатних вплинути на формування у громадян хибного враження щодо розслідуваних подій (будь-які маніпуляції чи спекуляції здатні сприяти намаганням ворога підірвати взаємну довіру суспільства і ЗСУ).

Комітет Ради планує надалі відстежувати ситуацію із цим розслідуванням і на найближчому засіданні планує заслухати представників профільних органів.

Нагадаємо:

20 січня працівники ДБР у взаємодії зі СБУ затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна .

генерал-лейтенанта та полковника . Колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.

П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за Галушкіна. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.

22 січня працівники Державного бюро розслідувань знову затримали Галушкіна. Бюро заявило, що у взаємодії із СБУ було виявлено нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

Колишній командувач оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрій Галушкін заявив, що нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії командирів усіх рівнів. Він також висловив готовність повернутися на фронт, навіть у званні рядового солдата.

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