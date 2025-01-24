Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине

Профильный комитет Верховной Рады после задержания генералов и офицеров, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины, напомнил о боевом иммунитете и освобождении военнослужащих от уголовной ответственности во время военного положения.

Источник: комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по итогам заседания 24 января

Дословно: "Комитет напоминает, что боевой иммунитет является правовым предохранителем, который исключает уголовную противоправность деяния и предусматривает возможность обоснованного освобождения военнослужащих (в частности, представителей военного командования) от уголовной ответственности за деяния, совершенные в условиях действия военного положения, в первую очередь, во время отпора вооруженной агрессии российской федерации".

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Детали: В Раде напомнили, что в марте 2022 года парламент принял изменения в законодательство, предусматривающие введение во время военного положения боевого иммунитета.

Кроме того, в комитете напомнили, что в условиях противодействия агрессии России заявления и действия, способные привести к дискредитации ВСУ, "представляют угрозу единству народа" и "влияют на обороноспособность государства".

Комитет 24 января принял решение:

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Признавая необходимость тщательного изучения событий, которые могли привести к тяжелым последствиям и навредить национальной безопасности государства, не подвергая сомнению компетенцию соответствующих правоохранительных органов (комитет видит в принятых решениях признаки выборочного применения норм права, о чем свидетельствует выделение определенных событий и определенных лиц).

Применение чрезмерно суровых мер пресечения в отношении действующих военнослужащих ВСУ, активных участников боевых действий, по мнению членов комитета, является непропорциональным и могло основываться на произвольном толковании норм действующего законодательства (по мнению членов комитета, демонстративное заключение офицеров и генералов ставит знак равенства между особо опасными преступниками и людьми, которые с оружием в руках защищали независимость страны).

Члены комитета подчеркивают необходимость избежания официальными лицами любых заявлений или комментариев, способных повлиять на формирование у граждан ложного впечатления относительно расследуемых событий (любые манипуляции или спекуляции способны способствовать попыткам врага подорвать взаимное доверие общества и ВСУ).

Комитет Рады планирует в дальнейшем отслеживать ситуацию с этим расследованием и на ближайшем заседании планирует заслушать представителей профильных органов.

Напомним:

20 января работники ГБР во взаимодействии со СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине , генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине .

, генерал-лейтенанте и полковнике . Бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.

Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за Галушкина. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.

22 января сотрудники Государственного бюро расследований снова задержали Галушкина. Бюро заявило, что во взаимодействии с СБУ были выявлены новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине.

Бывший командующий оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Галушкин заявил, что нынешние судебные процессы могут повлиять на решительность и действия командиров всех уровней. Он также выразил готовность вернуться на фронт, даже в звании рядового солдата.

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