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Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине

Алена МазуренкоПятница, 24 января 2025, 22:04
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине

Профильный комитет Верховной Рады после задержания генералов и офицеров, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины, напомнил о боевом иммунитете и освобождении военнослужащих от уголовной ответственности во время военного положения.

Источник: комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по итогам заседания 24 января

Дословно: "Комитет напоминает, что боевой иммунитет является правовым предохранителем, который исключает уголовную противоправность деяния и предусматривает возможность обоснованного освобождения военнослужащих (в частности, представителей военного командования) от уголовной ответственности за деяния, совершенные в условиях действия военного положения, в первую очередь, во время отпора вооруженной агрессии российской федерации".

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Детали: В Раде напомнили, что в марте 2022 года парламент принял изменения в законодательство, предусматривающие введение во время военного положения боевого иммунитета.

Кроме того, в комитете напомнили, что в условиях противодействия агрессии России заявления и действия, способные привести к дискредитации ВСУ, "представляют угрозу единству народа" и "влияют на обороноспособность государства".

Комитет 24 января принял решение:

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  • Признавая необходимость тщательного изучения событий, которые могли привести к тяжелым последствиям и навредить национальной безопасности государства, не подвергая сомнению компетенцию соответствующих правоохранительных органов (комитет видит в принятых решениях признаки выборочного применения норм права, о чем свидетельствует выделение определенных событий и определенных лиц).
  • Применение чрезмерно суровых мер пресечения в отношении действующих военнослужащих ВСУ, активных участников боевых действий, по мнению членов комитета, является непропорциональным и могло основываться на произвольном толковании норм действующего законодательства (по мнению членов комитета, демонстративное заключение офицеров и генералов ставит знак равенства между особо опасными преступниками и людьми, которые с оружием в руках защищали независимость страны).
  • Члены комитета подчеркивают необходимость избежания официальными лицами любых заявлений или комментариев, способных повлиять на формирование у граждан ложного впечатления относительно расследуемых событий (любые манипуляции или спекуляции способны способствовать попыткам врага подорвать взаимное доверие общества и ВСУ).

Комитет Рады планирует в дальнейшем отслеживать ситуацию с этим расследованием и на ближайшем заседании планирует заслушать представителей профильных органов.

Напомним:

  • 20 января работники ГБР во взаимодействии со СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
  • Бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.
  • Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за Галушкина. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.
  • 22 января сотрудники Государственного бюро расследований снова задержали Галушкина. Бюро заявило, что во взаимодействии с СБУ были выявлены новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине.
  • Бывший командующий оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Галушкин заявил, что нынешние судебные процессы могут повлиять на решительность и действия командиров всех уровней. Он также выразил готовность вернуться на фронт, даже в звании рядового солдата.

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Верховная РадаГБРХарьковская областьоккупация
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