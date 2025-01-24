Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
Профильный комитет Верховной Рады после задержания генералов и офицеров, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины, напомнил о боевом иммунитете и освобождении военнослужащих от уголовной ответственности во время военного положения.
Источник: комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по итогам заседания 24 января
Дословно: "Комитет напоминает, что боевой иммунитет является правовым предохранителем, который исключает уголовную противоправность деяния и предусматривает возможность обоснованного освобождения военнослужащих (в частности, представителей военного командования) от уголовной ответственности за деяния, совершенные в условиях действия военного положения, в первую очередь, во время отпора вооруженной агрессии российской федерации".
Детали: В Раде напомнили, что в марте 2022 года парламент принял изменения в законодательство, предусматривающие введение во время военного положения боевого иммунитета.
Кроме того, в комитете напомнили, что в условиях противодействия агрессии России заявления и действия, способные привести к дискредитации ВСУ, "представляют угрозу единству народа" и "влияют на обороноспособность государства".
Комитет 24 января принял решение:
- Признавая необходимость тщательного изучения событий, которые могли привести к тяжелым последствиям и навредить национальной безопасности государства, не подвергая сомнению компетенцию соответствующих правоохранительных органов (комитет видит в принятых решениях признаки выборочного применения норм права, о чем свидетельствует выделение определенных событий и определенных лиц).
- Применение чрезмерно суровых мер пресечения в отношении действующих военнослужащих ВСУ, активных участников боевых действий, по мнению членов комитета, является непропорциональным и могло основываться на произвольном толковании норм действующего законодательства (по мнению членов комитета, демонстративное заключение офицеров и генералов ставит знак равенства между особо опасными преступниками и людьми, которые с оружием в руках защищали независимость страны).
- Члены комитета подчеркивают необходимость избежания официальными лицами любых заявлений или комментариев, способных повлиять на формирование у граждан ложного впечатления относительно расследуемых событий (любые манипуляции или спекуляции способны способствовать попыткам врага подорвать взаимное доверие общества и ВСУ).
Комитет Рады планирует в дальнейшем отслеживать ситуацию с этим расследованием и на ближайшем заседании планирует заслушать представителей профильных органов.
Напомним:
- 20 января работники ГБР во взаимодействии со СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
- Бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.
- Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за Галушкина. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.
- 22 января сотрудники Государственного бюро расследований снова задержали Галушкина. Бюро заявило, что во взаимодействии с СБУ были выявлены новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине.
- Бывший командующий оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Галушкин заявил, что нынешние судебные процессы могут повлиять на решительность и действия командиров всех уровней. Он также выразил готовность вернуться на фронт, даже в звании рядового солдата.
Читайте также: Экс-комбриг 125-й ТРО Горбенко: На Харьковщине делали все возможное. Но удержать фронт, когда у тебя 6-8 человек на километр - нереально