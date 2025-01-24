Суддя, яка слухає справу генерала Галушкіна, захистила дисертацію під керівництвом Татарова – ЗМІ
Суддя Печерського райсуду Світлана Шапутько, яка слухає справу проти генерала Юрія Галушкіна, у 2018 році захистила дисертацію під керівництвом заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.
Джерело: "Слідство.Інфо"
Дослівно: "Суддя відома тим, що відмовила у відводі своєї колеги – іншої судді Печерського суду, – коли та розглядала арешт активіста Романа Ратушного. Крім того, Шапутько закрила провадження щодо адмінправопорушення ексзаступника Андрія Єрмака Ростислава Шурми. А 2018-го — захистила дисертацію під керівництвом заступника керівника Офісу президента Олега Татарова".
Деталі: Шапутько відхилила клопотання адвокатів про відкрите засідання та відвід прокурорів.
Наразі триває засідання щодо обрання запобіжного заходу вже за другою підозрою генералу, оголошеною після внесення застави.
Вона працює суддею Печерського районного суду Києва з 2015 року. У 2018 році суддя захистила дисертацію під керівництвом одіозного Татарова. За часів президентства Януковича Татаров у 2011-2014 роках був заступником начальника Головного слідчого управління МВС та одним з головних спікерів МВС стосовно "Майдану". Він публічно виправдовував дії силовиків під час Революції Гідності. У 2020 році Татарову повідомили про підозру.
Суддя також закрила провадження щодо адмінпорушення заступника голови ОП Єрмака Ростислава Шурми.
Серед іншого, суддя Шапутько ще у 2016 році зобов’язала припинити розшук ексміністра екології та природних ресурсів часів Януковича "регіонала" Миколи Злочевського. У 2015 році його оголосили в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.
У ЗМІ з’ясували, що Злочевський заплатив 100 мільйонів доларів за закриття кримінального провадження та розблокування активів в Україні.
Нагадаємо:
- У 2024 року журналісти "Схем" виявили, що Злочевський придбав двоє апартаментів у комплексі на узбережжі Перської затоки за 11 мільйонів доларів. На момент купівлі нерухомості у 2019 році Злочевський вже не був при владі й згодом його оголосили у розшук через підозри в економічних злочинах. Поки тривав судовий процес, ексміністр переписав майно на доньку Анну.
- 20 січня працівники ДБР у взаємодії зі СБУ затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.
- Колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.
- П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за Галушкіна. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.
- 22 січня працівники Державного бюро розслідувань знову затримали Галушкіна. Бюро заявило, що у взаємодії із СБУ було виявлено нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.
- Колишній командувач оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрій Галушкін заявив, що нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії командирів усіх рівнів. Він також висловив готовність повернутися на фронт, навіть у званні рядового солдата.