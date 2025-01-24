Суддя, яка слухає справу генерала Галушкіна, захистила дисертацію під керівництвом Татарова – ЗМІ

Суддя Печерського райсуду Світлана Шапутько, яка слухає справу проти генерала Юрія Галушкіна, у 2018 році захистила дисертацію під керівництвом заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Дослівно: "Суддя відома тим, що відмовила у відводі своєї колеги – іншої судді Печерського суду, – коли та розглядала арешт активіста Романа Ратушного. Крім того, Шапутько закрила провадження щодо адмінправопорушення ексзаступника Андрія Єрмака Ростислава Шурми. А 2018-го — захистила дисертацію під керівництвом заступника керівника Офісу президента Олега Татарова".

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Деталі: Шапутько відхилила клопотання адвокатів про відкрите засідання та відвід прокурорів.

Наразі триває засідання щодо обрання запобіжного заходу вже за другою підозрою генералу, оголошеною після внесення застави.

Вона працює суддею Печерського районного суду Києва з 2015 року. У 2018 році суддя захистила дисертацію під керівництвом одіозного Татарова. За часів президентства Януковича Татаров у 2011-2014 роках був заступником начальника Головного слідчого управління МВС та одним з головних спікерів МВС стосовно "Майдану". Він публічно виправдовував дії силовиків під час Революції Гідності. У 2020 році Татарову повідомили про підозру.

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Суддя також закрила провадження щодо адмінпорушення заступника голови ОП Єрмака Ростислава Шурми.

Серед іншого, суддя Шапутько ще у 2016 році зобов’язала припинити розшук ексміністра екології та природних ресурсів часів Януковича "регіонала" Миколи Злочевського. У 2015 році його оголосили в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

У ЗМІ з’ясували, що Злочевський заплатив 100 мільйонів доларів за закриття кримінального провадження та розблокування активів в Україні.

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