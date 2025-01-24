Судья, которая слушает дело генерала Галушкина, защитила диссертацию под руководством Татарова – СМИ

Судья Печерского райсуда Светлана Шапутько, которая слушает дело против генерала Юрия Галушкина, в 2018 году защитила диссертацию под руководством заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Источник: "Слідство.Інфо"

Дословно: "Судья известна тем, что отказала в отводе своей коллеги - другой судьи Печерского суда, - когда та рассматривала арест активиста Романа Ратушного. Кроме того, Шапутько закрыла производство по админправонарушению экс-заместителя Андрея Ермака Ростислава Шурмы. А в 2018-м - защитила диссертацию под руководством заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова".

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Детали: Шапутько отклонила ходатайство адвокатов об открытом заседании и отводе прокуроров.

Сейчас идет заседание по избранию меры пресечения уже по второму подозрению генералу, объявленному после внесения залога.

Она работает судьей Печерского районного суда Киева с 2015 года. В 2018 году судья защитила диссертацию под руководством одиозного Татарова. Во времена президентства Януковича Татаров в 2011-2014 годах был заместителем начальника Главного следственного управления МВД и одним из главных спикеров МВД относительно "Майдана". Он публично оправдывал действия силовиков во время Революции Достоинства. В 2020 году Татарову сообщили о подозрении.

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Судья также закрыла производство по админнарушению заместителя председателя ОП Ермака Ростислава Шурмы.

Среди прочего, судья Шапутько еще в 2016 году обязала прекратить розыск экс-министра экологии и природных ресурсов времен Януковича "регионала" Николая Злочевского. В 2015 году его объявили в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

В СМИ выяснили, что Злочевский заплатил 100 миллионов долларов за закрытие уголовного производства и разблокирование активов в Украине.

Напомним: