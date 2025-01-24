Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Судья, которая слушает дело генерала Галушкина, защитила диссертацию под руководством Татарова – СМИ

Алена МазуренкоПятница, 24 января 2025, 22:48
Судья, которая слушает дело генерала Галушкина, защитила диссертацию под руководством Татарова – СМИ
Судья Светлана Шапутько, Фото: Слідство.Інфо

Судья Печерского райсуда Светлана Шапутько, которая слушает дело против генерала Юрия Галушкина, в 2018 году защитила диссертацию под руководством заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Источник: "Слідство.Інфо"

Дословно: "Судья известна тем, что отказала в отводе своей коллеги - другой судьи Печерского суда, - когда та рассматривала арест активиста Романа Ратушного. Кроме того, Шапутько закрыла производство по админправонарушению экс-заместителя Андрея Ермака Ростислава Шурмы. А в 2018-м - защитила диссертацию под руководством заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова".

Реклама:

Детали: Шапутько отклонила ходатайство адвокатов об открытом заседании и отводе прокуроров.

Сейчас идет заседание по избранию меры пресечения уже по второму подозрению генералу, объявленному после внесения залога.

Она работает судьей Печерского районного суда Киева с 2015 года. В 2018 году судья защитила диссертацию под руководством одиозного Татарова. Во времена президентства Януковича Татаров в 2011-2014 годах был заместителем начальника Главного следственного управления МВД и одним из главных спикеров МВД относительно "Майдана". Он публично оправдывал действия силовиков во время Революции Достоинства. В 2020 году Татарову сообщили о подозрении.

РЕКЛАМА:

Судья также закрыла производство по админнарушению заместителя председателя ОП Ермака Ростислава Шурмы.

Среди прочего, судья Шапутько еще в 2016 году обязала прекратить розыск экс-министра экологии и природных ресурсов времен Януковича "регионала" Николая Злочевского. В 2015 году его объявили в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

В СМИ выяснили, что Злочевский заплатил 100 миллионов долларов за закрытие уголовного производства и разблокирование активов в Украине.

Напомним:

  • В 2024 году журналисты "Схем" обнаружили, что Злочевский приобрел двое апартаментов в комплексе на побережье Персидского залива за 11 миллионов долларов. На момент покупки недвижимости в 2019 году Злочевский уже не был у власти и впоследствии его объявили в розыск по подозрению в экономических преступлениях. Пока длился судебный процесс, экс-министр переписал имущество на дочь Анну.
  • 20 января работники ГБР во взаимодействии со СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
  • Бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.
  • Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за Галушкина. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.
  • 22 января сотрудники Государственного бюро расследований снова задержали Галушкина. Бюро заявило, что во взаимодействии с СБУ были выявлены новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине.
  • Бывший командующий оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Галушкин заявил, что нынешние судебные процессы могут повлиять на решительность и действия командиров всех уровней. Он также выразил готовность вернуться на фронт, даже в звании рядового солдата.

судТатаровВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине – ОВА
Белый дом: Колумбия согласилась принимать депортированных мигрантов из США
"Выборы" в Беларуси: ЦИК насчитала почти 87% голосов за Лукашенко
Лукашенко рисуют на «выборах» более 87%
СМИ: Арахамия был в Капитолии на инаугурации Трампа
USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты - СМИ
Все новости...
суд
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Генерал Галушкин считает, что судебные процессы могут повлиять на решительность командиров и действия армии
ВАКС продлил арест руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы и уменьшил сумму залога
Последние новости
09:41
В Берлине бастуют работники общественного транспорта: не ездят метро, трамваи и автобусы
09:34
Россияне запустили по Украине более 100 дронов, 57 удалось уничтожить
09:32
Послы ЕС ищут компромисс с Венгрией: энергобезопасность в обмен на продление санкций против России
09:27
Нефть падает в цене, поскольку Трамп повторно призвал ОПЕК снизить цены
09:25
"Самый важный релиз Apple в этом году": Apple готовит к выпуску HomePod с экраном
09:12
В Норвегии арестовали пятерых поляков, которые запускали дроны возле военной базы
08:51
фото Повреждена инфраструктура и многоэтажки – последствия российской атаки в Днепре и области
08:47
Белый дом объявил о продлении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном
08:38
За минувшие сутки наиболее интенсивно россияне атаковали на Краматорском и Покровском направлениях – Генштаб
08:35
Швеция задержала судно после повреждения латвийского подводного кабеля
Все новости...
Реклама:
Реклама: