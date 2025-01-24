Генерала Галушкіна повторно взяли під варту: цього разу без права на заставу

Колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 22 березня 2025 року без права внесення застави.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Адвокат генерала Михайло Величко у соцмережах коротко написав, що чуда не сталося: "Ми його і не очікували". Захист Галушкіна планує оскаржити рішення суду.

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Також суд зобов'язав слідчий ізолятор забезпечити медичну допомогу і лікування підозрюваного.

Рідні Галушкіна розповіли, що на початку січня військовому вставляли в плече пластину, від дня затримання меддопомоги він не отримував. Рідні кажуть, що йому треба робити перевʼязки й пити знеболювальні.

Під час засідання Галушкін заявив, що хоче знову йти служити у будь-якому ранзі і званні: "Я готовий виконувати свої обов'язки, буду сумлінно це робити".

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Перед засіданням генерал мав конфіденційну зустріч з адвокатами.

Прокуратура клопотала про тримання під вартою для Галушкіна без права внесення застави. Також суд задовольнив клопотання прокурора про закрите судове засідання.

Деякі депутати, активісти та військові заявили про готовність взяти Галушкіна на поруки. Серед них нардепи "Євросолідарності" Микола Величкович, Артур Герасимов, Михайло Бондар.

Нагадаємо:

20 січня працівники ДБР у взаємодії зі СБУ затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна .

генерал-лейтенанта та полковника . Колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.

П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за Галушкіна. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.

22 січня працівники Державного бюро розслідувань знову затримали Галушкіна. Бюро заявило, що у взаємодії із СБУ було виявлено нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

Колишній командувач оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрій Галушкін заявив, що нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії командирів усіх рівнів. Він також висловив готовність повернутися на фронт, навіть у званні рядового солдата.

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