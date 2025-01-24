Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста до 22 марта 2025 года без права внесения залога.
Источник: "Суспільне" из зала суда
Детали: Адвокат генерала Михаил Величко в соцсетях коротко написал, что чуда не произошло: "Мы его и не ожидали". Защита Галушкина планирует обжаловать решение суда.
Также суд обязал следственный изолятор обеспечить медицинскую помощь и лечение подозреваемого.
Родные Галушкина рассказали, что в начале января военному вставляли в плечо пластину, со дня задержания медпомощи он не получал. Родные говорят, что ему надо делать перевязки и пить обезболивающие.
Во время заседания Галушкин заявил, что хочет снова идти служить в любом ранге и звании: "Я готов выполнять свои обязанности, буду добросовестно это делать".
Перед заседанием генерал имел конфиденциальную встречу с адвокатами.
Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей для Галушкина без права внесения залога. Также суд удовлетворил ходатайство прокурора о закрытом судебном заседании.
Некоторые депутаты, активисты и военные заявили о готовности взять Галушкина на поруки. Среди них нардепы "Евросолидарности" Николай Величкович, Артур Герасимов, Михаил Бондарь.
Напомним:
- 20 января работники ГБР во взаимодействии со СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
- Бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.
- Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за Галушкина. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.
- 22 января сотрудники Государственного бюро расследований снова задержали Галушкина. Бюро заявило, что во взаимодействии с СБУ были выявлены новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине.
- Бывший командующий оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Галушкин заявил, что нынешние судебные процессы могут повлиять на решительность и действия командиров всех уровней. Он также выразил готовность вернуться на фронт, даже в звании рядового солдата.
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