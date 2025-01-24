Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог

Бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста до 22 марта 2025 года без права внесения залога.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Детали: Адвокат генерала Михаил Величко в соцсетях коротко написал, что чуда не произошло: "Мы его и не ожидали". Защита Галушкина планирует обжаловать решение суда.

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Также суд обязал следственный изолятор обеспечить медицинскую помощь и лечение подозреваемого.

Родные Галушкина рассказали, что в начале января военному вставляли в плечо пластину, со дня задержания медпомощи он не получал. Родные говорят, что ему надо делать перевязки и пить обезболивающие.

Во время заседания Галушкин заявил, что хочет снова идти служить в любом ранге и звании: "Я готов выполнять свои обязанности, буду добросовестно это делать".

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Перед заседанием генерал имел конфиденциальную встречу с адвокатами.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей для Галушкина без права внесения залога. Также суд удовлетворил ходатайство прокурора о закрытом судебном заседании.

Некоторые депутаты, активисты и военные заявили о готовности взять Галушкина на поруки. Среди них нардепы "Евросолидарности" Николай Величкович, Артур Герасимов, Михаил Бондарь.

Напомним:

20 января работники ГБР во взаимодействии со СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине , генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине .

, генерал-лейтенанте и полковнике . Бывшему командующему оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.

Пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении внести залог за Галушкина. Впоследствии он сообщил, что необходимую сумму уже оплатило другое юридическое лицо. Имя залогодателя пока не разглашается.

22 января сотрудники Государственного бюро расследований снова задержали Галушкина. Бюро заявило, что во взаимодействии с СБУ были выявлены новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине.

Бывший командующий оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Галушкин заявил, что нынешние судебные процессы могут повлиять на решительность и действия командиров всех уровней. Он также выразил готовность вернуться на фронт, даже в звании рядового солдата.

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