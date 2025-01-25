Росіяни просунулися в Торецьку та ще трьох населених пунктах – DeepState

В ніч на 25 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в Торецьку та ще трьох населених пунктах в Донецькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією DeepState, противник продовжує окуповувати території в Донецькій області.

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Дослівно: "Ворог просунувся в Торецьку, біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів".

Передісторія: