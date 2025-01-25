Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни просунулися в Торецьку та ще трьох населених пунктах – DeepState

Іван Д'яконовСубота, 25 січня 2025, 05:27
Росіяни просунулися в Торецьку та ще трьох населених пунктах – DeepState
Мапа: DeepState

В ніч на 25 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в Торецьку та ще трьох населених пунктах в Донецькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією DeepState, противник продовжує окуповувати території в Донецькій області.

Реклама:

Дослівно: "Ворог просунувся в Торецьку, біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів".

Передісторія:

  • Російські окупанти публікують кадри із центральних вулиць Великої Новосілки, що на Донеччині. Аналітики DeepState вважають, що битва за населений пункт добігає кінця.
  • 23 січня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки є ризик оперативного оточення українських військ.
  • Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ. 
  • Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.
  • У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.

окупаціяДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Інтенсивність атак ворога на фронті знижується – Deepstate
"За російський газ треба платити суверенітетом": Зеленський відповів на заяву Фіцо
Зеленський: Путін знову підтвердив, що боїться переговорів і робить усе, щоб затягнути війну
Фіцо назвав Зеленського ворогом Словаччини через газові проблеми
Зеленський доручив прозвітувати щодо призупинених американських програм
В ОП анонсували "предметні консультації" з США через замороження грантів USAID
Усі новини...
окупація
Затримання генералів: оборонний комітет Ради нагадав про існування бойового імунітету в Україні
Ворог вже фіксується в центрі Великої Новосілки – DeepState
Найбільше боєзіткнень за добу сталося на Торецькому та Покровському напрямку – Генштаб
Останні новини
07:40
ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів
07:12
відеоУ РФ повідомили про атаку безпілотників на Нижньогородський НПЗ
06:51
відеоНа Алясці розбився винищувач F-35: пілот вижив
06:21
У Києві уламки російського дрона впали поблизу станції метро
06:18
Іспанія виділить 10 млн євро на гуманітарну допомогу Україні
05:54
ISW: Росія створює окремі полки безпілотних систем для посилення армії
04:35
Єврокомісія пропонує накласти мита на весь аграрний імпорт з Росії та Білорусі
04:25
МЗС України: Фіцо отруївся російською пропагандою
03:47
У Швеції сталось пʼять вибухів за день, премʼєр каже про "внутрішній тероризм"
03:10
РФ заробляє мільярди євро, експортуючи деревину до ЄС в обхід санкцій – розслідування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: