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Россияне продвинулись в Торецке и еще трех населенных пунктах – DeepState

Иван ДьяконовСуббота, 25 января 2025, 05:27
Россияне продвинулись в Торецке и еще трех населенных пунктах – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 25 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Торецке и еще трех населенных пунктах в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По информации DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области.

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Дословно: "Враг продвинулся в Торецке, у Надиевки, Дачного и Сухих Ялов".

Предыстория:

  • Российская армия обходит Покровск с юга и приближается к Днепропетровщине. Сейчас россияне движутся в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск. 
  • Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что неподалеку Покровска Донецкой области оккупанты, у которых есть превосходящие силы и ресурсы, ведут активные наступательные действия, хотят захватить близлежащие села, чтобы взять в частичное окружение Покровск.
  • В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

оккупацияДонецкая областьвойна
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