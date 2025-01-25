Россияне продвинулись в Торецке и еще трех населенных пунктах – DeepState

В ночь на 25 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Торецке и еще трех населенных пунктах в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По информации DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области.

Реклама:

Дословно: "Враг продвинулся в Торецке, у Надиевки, Дачного и Сухих Ялов".

Предыстория:

Российские оккупанты публикуют кадры с центральных улиц Великой Новоселки, что в Донецкой области. Аналитики DeepState считают, что битва за населенный пункт подходит к концу.

23 января сообщалось, что на Новопавловском направлении вблизи Великой Новоселки есть риск оперативного окружения украинских войск.