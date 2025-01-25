АОЗ заявила, що далі працює під керівництвом Безрукової
Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжує працювати під керівництвом Марини Безрукової, "адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада".
Джерело: АОЗ
Деталі: Агенція також запевнила, що її Наглядова рада "є правочинною" попри заяви міністра оборони Рустема Умєрова про відкликання двох представників.
Дослівно: "У цих обставинах попереднє анонсування нібито нового керівника Агенції є прямим проявом тиску на Наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на "ручний режим".
І це безпрецедентне порушення всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами, що зокрема фінансують виробництво української зброї в межах "данської моделі".
Деталі: Агенція наголосила, що готова відповідати "перед суспільством, і найголовніше перед військовими" щодо результатів своєї роботи.
Передісторія:
- Безрукова стала очільницею "Агенції оборонних закупівель" у січні 2024 року. У кінці тижня у неї закінчується контракт.
- У своїй колонці на УП Безрукова, підбиваючи підсумки роботи Агенції у 2024 році, повідомила, що в грудні запрацювала Наглядова рада АОЗ, до якої увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави Тарас Чмут і Юрій Джигир.
- Виконавча директорка ГО "Центр протидії корупції" Дар'я Каленюк повідомила, що Міністр оборони України Рустем Умєров у вересні 2024 року планував звільнити Безрукову і призначити на цю посаду нардепку від партії "Голос" Олександру Устінову.
- За словами Умєрова, директором АОЗ буде призначено очільника ДП "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова.
- Жумаділов заявив, що погоджується очолити АОЗ "у складний час".
- Безрукова оголосила, що продовжує виконувати свої обов'язки.