АОЗ заявила, що далі працює під керівництвом Безрукової

Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжує працювати під керівництвом Марини Безрукової, "адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада".

Джерело: АОЗ

Деталі: Агенція також запевнила, що її Наглядова рада "є правочинною" попри заяви міністра оборони Рустема Умєрова про відкликання двох представників.

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Дослівно: "У цих обставинах попереднє анонсування нібито нового керівника Агенції є прямим проявом тиску на Наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на "ручний режим".

І це безпрецедентне порушення всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами, що зокрема фінансують виробництво української зброї в межах "данської моделі".

Деталі: Агенція наголосила, що готова відповідати "перед суспільством, і найголовніше перед військовими" щодо результатів своєї роботи.

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