АОЗ заявило, что дальше работает под руководством Безруковой
Агентство оборонных закупок заявило, что продолжает работать под руководством Марины Безруковой, "ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет".
Источник: АОЗ
Детали: Агентство также заверило, что его Наблюдательный совет "является правомочным" несмотря на заявления министра обороны Рустема Умерова об отзыве двух представителей.
Дословно: "В этих обстоятельствах предварительное анонсирование якобы нового руководителя Агентства является прямым проявлением давления на Наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на „ручной режим".
И это беспрецедентное нарушение всех предыдущих договоренностей между Министерством обороны и гражданским обществом и международными партнерами, которые в частности финансируют производство украинского оружия в рамках "датской модели".
Детали: Агентство отметило, что готово отвечать "перед обществом, и самое главное перед военными" по результатам своей работы.
Предыстория:
- В своей колонке на УП Безрукова, подводя итоги работы Агентства в 2024 году, сообщила, что в декабре заработал Наблюдательный совет АОЗ, в который вошли независимые члены Екатерина Кузнецова, Лукаш Столярски, Патрик Аурой, а также представители от государства Тарас Чмут и Юрий Джигир.
- Исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк сообщила, что Умеров в сентябре 2024 года планировал уволить Безрукову и назначить на эту должность нардепа от партии "Голос" Александру Устинову.
- По словам Умерова, директором АОЗ будет назначен глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов.
- Жумадилов заявил, что соглашается возглавить АОЗ "в сложное время".
- Безрукова объявила, что продолжает выполнять свои обязанности.