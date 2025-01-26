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Лукашенко решил, что только белорусские миротворцы могут обеспечить "нормальные отношения между братьями"

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 января 2025, 15:08
Лукашенко решил, что только белорусские миротворцы могут обеспечить нормальные отношения между братьями
фото: president.gov.by

Только белорусские миротворцы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией, но Минск не собирается направлять их на линию фронта, заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: Лукашенко на пресс-конференции в день "выборов"

Прямая речь Лукашенко: "Если во имя доверия и справедливости – то кроме белорусской армии у них ничего нет. Это не значит, что я пошлю в качестве миротворцев свою армию, нет. Но ради того, чтобы было так, как договорятся, это – только белорусская, других нет. Все остальные будут тянуть либо на Запад, либо на Восток.

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Но, чтобы вы понимали, я туда не рвусь, и, скорее всего, я своих людей, на сегодняшний день, туда не собираюсь отправлять, миротворцев. Не собираюсь. Но белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения".

Детали: Лукашенко добавил, что с таким решением якобы не согласятся ни Киев, ни Запад.

Предыстория:

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